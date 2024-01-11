الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محكمة العدل الدولية تكمل أولى جلساتها ضد الاحتلال

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منظر عام لمحكمة العدل الدولية في أولى جلساتها أمس بالدعوى ضد الاحتلال -(وكالات)
عواصم- رفعت محكمة العدل الدولية أمس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتلت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوغو قائمة بالمسائل الإجرائية التي ستتخذها المحكمة في نظر الدعوى بمشاركة قاضيين من جنوب أفريقيا والاحتلال وذلك لضمان النزاهة والشفافية على حد تعبيرها.
وتطالب جنوب أفريقيا الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن الاحتلال يكثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنه يخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن أفعال الكيان الصهيوني في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وإن مئات من العائلات في غزة استشهدت بالكامل ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن الاحتلال تعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة، كما أنها فرضت عن عمد ظروفا في غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدي للفلسطينيين.
وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين يتعرضون إلى قصف لا يتوقف أينما يذهبون، ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه، مؤكدا أن الاحتلال شن هجوما كبيرا على غزة وانتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
لكن الصحافة الإسرائيلية أكدت وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الصهيونيتين من أن توجه محكمة العدل الدولية اتهامات  للاحتلال بالإبادة الجماعية.
وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام الكيان المحتل بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن الاحتلال فشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وأشارت أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح وأسفرت عن استشهاد اكثر من 23 ألف شخص، وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وستستمع لجنة من 17 قاضيا -منهم قاضيان من الاحتلال وجنوب أفريقيا- إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف، ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر، وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.
وفي دلالة على ثقل مصطلح الإبادة أرسل الاحتلال قاضيا سابقا بالمحكمة العليا كان قد نجا من المحرقة النازية (الهولوكوست) التي وقعت قبل توقيع اتفاقية الإبادة الجماعية، وستعين جنوب أفريقيا قاضيا أمضى خلال فترة شبابه 10 أعوام في جزيرة روبن التي التقى فيها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا.
وتحقق محكمة أخرى في لاهاي -وهي المحكمة الجنائية الدولية– بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على الاحتلال، لكنها لم تسمِ أي مشتبه بهم، والكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ويرفض ولايتها القضائية.
من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة للجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
وفي السياق ذاته دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان محكمة العدل الدولية إلى عدم الرضوح لما وصفها بالضغوط والإملاءات التي تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى تعطيل المحكمة. واعتبر حمدان أن الإدارة الأميركية تعد شريكة وتتحمل المسؤولية عن استمرار ما سماها حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
بدورها، أكدت جامعة الدول العربية دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تصريحات صحفية إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب أفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة، ليس فقط نحو وقف إطلاق النار، ولكن أيضا مساءلة الاحتلال.-(وكالات)اضافة اعلان
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