الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية

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ترامب

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وقالت المحكمة في قرارها إنها خلصت إلى "أن الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

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وأضافت أنه "نظرا إلى كونه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

 

ورد ترمب على قرار المحكمة بعد أن قضت بعدم أهليته لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية وقال : "تلطيخ سمعتي بهدف التدخل في الانتخابات يمثل يوما حزينا لبلدنا". وكالات 

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