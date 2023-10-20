محمد بن سلمان: يجب بذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف

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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية في غزة.وشدد الأمير محمد بن سلمان على أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل كافة الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.ونوه بأهمية العمل لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.وأشار إلى أهمية دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير ممرات إنسانية آمنة لتقديم الرعاية الطبية والاحتياجات الغذائية للمدنيين الذين هم تحت الحصار في غزة. وكالات