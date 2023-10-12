محمد بن سلمان: يجب وقف الهجوم على قطاع غزة

اضافة اعلان

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليا في غزة ومحيطها.وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في التواصل الإقليمي والدولي بهدف التنسيق المشترك لوقف أعمال التصعيد الجاري.كما أكد على موقف المملكة برفض استهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، والتأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة وقف الهجوم على قطاع غزة.وأشار ولي العهد السعودي خلال الاتصال إلى موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. واس