الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محمود عباس يستعد لزيارة موسكو

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محمود عباس
صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الاثنين، أنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

قال نوفل لوكالة "روسيا 24":  "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".اضافة اعلان

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".

وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا، نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ووفقا له، من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ. روسيا اليوم 
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