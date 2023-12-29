الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مخاوف بريطانية من أزمة غذاء في 2024

بريطانيا
بريطانيا
لندن- حذر خبراء الأمن الغذائي في بريطانيا، من أن موجات شح الأغذية التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام ستتكرر في العام المقبل، وربما بوتيرة أعلى وبحدة بعد تطبيق مزيد من الإجراءات على السلع والبضائع الآتية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بدءاً من كانون الثاني المقبل.اضافة اعلان
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، عن الخبراء المعنيين بالأمن الغذائي في بريطانيا تأكيدهم أن "شح الغذاء أكثر احتمالاً في 2024" نتيجة مشكلات النقل والتغير المناخي واحتمال إضرار الصراعات العالمية بسلاسل الإمدادات.
وأشارت الصحيفة أنه بنهاية الشهر المقبل، وطبقاً لنموذج تشغيل الحدود المستهدف "بي تي أو أم" ستفرض اختبارات وفحوص جديدة على السلع والبضائع التي تدخل إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أصبحت بريطانيا خارج السوق الأوروبية المشتركة منذ خروجها من الاتحاد الأوربي ومن شأن ذلك أن يعقد عمليات استيراد الأغذية والأطعمة، وفق ما يشير تحقيق مطول لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
658d47a24236043f00011ef7

منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي: عدد جرحى الجيش قد يصل إلى 20 ألفا

منذ 37 دقيقة
658ea1286f0f2

القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

منذ6 ساعة
image-575

منسق أممي: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

منذ6 ساعة
n00944097-b

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

منذ7 ساعة
f76200b6947b709ce9ff139b63c2bf5d4d36b94e

باكستان تحظر الاحتفالات برأس السنة تضامنا مع فلسطين

منذ7 ساعة
قصف-إسرائيلي-على-غزة-.jpg-84914f51-ab3e-4a29-b7fb-4f32361fdc91

عشرات الشهداء مع تواصل قصف الاحتلال لقطاع غزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 