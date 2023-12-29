مخاوف بريطانية من أزمة غذاء في 2024

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لندن- حذر خبراء الأمن الغذائي في بريطانيا، من أن موجات شح الأغذية التي شهدتها المملكة المتحدة هذا العام ستتكرر في العام المقبل، وربما بوتيرة أعلى وبحدة بعد تطبيق مزيد من الإجراءات على السلع والبضائع الآتية من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا بدءاً من كانون الثاني المقبل.ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة، عن الخبراء المعنيين بالأمن الغذائي في بريطانيا تأكيدهم أن "شح الغذاء أكثر احتمالاً في 2024" نتيجة مشكلات النقل والتغير المناخي واحتمال إضرار الصراعات العالمية بسلاسل الإمدادات.وأشارت الصحيفة أنه بنهاية الشهر المقبل، وطبقاً لنموذج تشغيل الحدود المستهدف "بي تي أو أم" ستفرض اختبارات وفحوص جديدة على السلع والبضائع التي تدخل إلى بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما أصبحت بريطانيا خارج السوق الأوروبية المشتركة منذ خروجها من الاتحاد الأوربي ومن شأن ذلك أن يعقد عمليات استيراد الأغذية والأطعمة، وفق ما يشير تحقيق مطول لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. -(بترا)