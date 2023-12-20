مخطط استيطاني اسرائيلي للاستيلاء على 104 دونمات من أراضي قلقيلية

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كشفت دائرة ملف الاستيطان والجدار في محافظة قلقيلية، عن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 104 دونمات من الأراضي الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت الدائرة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال يهدف من هذا المخطط إلى الاستيلاء على أراض مزروعة بالزيتون من قريتي سنيريا ومسحة جنوب قلقيلية من أجل بناء نحو 250 وحدة استعمارية لصالح مستعمرة "عيتصافرايم" الجاثمة على أراضي قلقيلية وسلفيت.