الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير "الأونروا": الاحتلال يتعمد خنق عملياتنا في غزة

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أرشيفية
حذر فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، امس، من محاولة متعمدة لشل عمليات الوكالة في قطاع غزة.اضافة اعلان
وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا"، متحدثًا عن الحصار الكامل الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول (أكتوبر).
وحذّر لازاريني من أن الوكالة قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل بسبب نقص الوقود.
وأضاف لازاريني للصحافيين في جنيف " أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل"، واصفا تلك المحاولة بأنها "شائنة" لإجبار الوكالة الإنسانية على التسول للحصول على الوقود.
وأردف قائلا إن الأونروا، التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في غزة، معرضة لخطر تعليق عملياتها بالكامل.
في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان مع وكالات إنسانية أخرى امس أن المنظمات الإنسانية لن تشارك في إنشاء أي "منطقة آمنة" في غزة، من دون موافقة جميع الأطراف وتوفير الظروف الأساسية لضمان السلامة.
وأضاف البيان المشترك للوكالات العاملة في الإغاثة الإنسانية أنه يتعين توفير الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية في غزة.
وذكرت الوكالات في بيانها أن إنشاء "مناطق آمنة من جانب واحد يهدد بالإضرار بالمدنيين وحدوث خسائر كبيرة في الأرواح ويجب رفضها".
وكان من بين الموقعين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
وفي وقت سابق امس أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ارتفاع عدد شهداء موظفي الوكالة في غزة إلى 103 منذ بدء العدوان بالقطاع.
واول من أمس فقط، تسلمت الأونروا أول شحنة من الوقود جرى إفراغها 
في شاحناتها، وهي عبارة عن "نصف شاحنة".-(وكالات)
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