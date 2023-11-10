الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير "الشفاء الطبي": مخزوننا من الوقود ينتهي غدا والنازحون داخل المستشفى بلا طعام ولا ماء

مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة-(وكالات)
مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة
قال مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية أن المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى ولا نستطيع إجراء عمليات جراحية.
وأضاف أبو سلمية انه لم تدخل أي مساعدات لشمالي قطاع غزة، مبينا ان الوضع مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.اضافة اعلان
وأكد أبو سلمية وصلنا 25 شهيدا بعد قصف مدرسة البراق. وكان هذا اليوم يوم حرب على المستشفيات.
واضاف ان النازحون داخل مرافق المستشفى بلا طعام ولا ماء.
وشدد على أن يقوم الاحتلال بقصف المستشفى وتدميره على رؤوسنا.
واكد ان المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود ونحن في أزمة حقيقية، وان الطواقم الطبية محبطة لأنها لا تستطيع تقديم العلاج للجرحى.
وقال مدير مجمع الشفاء الطبي ان استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة وهذا تحذير أوجهه للعالم، مضيفا ان مخزوننا من الوقود سينتهي غدا.
بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم.
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