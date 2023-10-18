مذبحة مستشفى المعمداني.. النازيون يمضون في التطهير العرقي

اضافة اعلان

عواصم - واصل النازيون الصهاينة حملة التطهير العرقي التي يشنونها على قطاع غزة منذ زهاء اسبوعين، بعد ان نفذوا مذبحة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.وشنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلنت مصادر طبية فلسطينية بأن مئات الأشخاص سقطوا بين شهيد وجريح.وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.الى ذلك، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام.في سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة في مختلف أحياء القدس مع قوات الاحتلال، استنكارا لمجازر الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها قصف المستشفى "المعمداني".واندلعت مواجهات في حي وادي الجوز، أصيب خلالها عشرات المتظاهرين بحالات اختناق، وفي بلدة سلوان اندلعت مواجهات عنيفة تركزت في حي عين اللوزة وسط البلدة، أصيب خلالها عشرات المحتجين بحالات اختناق.كذلك، اندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز قلنديا، بعد أن قمعت قواته مسيرة شعبية غاضبة انطلقت من المخيم باتجاه الحاجز، رفضا لجرائم الاحتلال في قطاع غزة.وفي نابلس، تظاهر أبناء المدينة تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة.وفي رام الله، تظاهر الآلاف عند دوار المنارة، ورددوا الشعارات المنددة بالمجزرة، مطالبين بوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة.وفي طوباس، انطلقت تظاهرة شعبية جابت شوارع المدينة، ردد خلالها المشاركون عبارات منددة بمجازر الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع.وفي طولكرم، نظمت تظاهرة حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال على أهل غزة.ورفع المشاركون في التظاهرة، الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع المدينة مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على قطاع غزة، مستنكرين مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري من مجازر بحق شعبنا الفلسطيني.وفي قلقيلية، خرج أبناء المدينة في تظاهرة شعبية تنديدا بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة، والتي كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني.وفي الخليل، خرجت تظاهرة منددة بمجزرة المستشفى المعمداني، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما خرجت تظاهرة مماثلة في مخيم العروب شمال المدينة، تنديدا بالعدوان المتواصل.ردود الفعلأدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني في غزة،وندّدت الملكة العربية السعودية امس بـ"الجريمة الشنيعة" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف المستشفى في غزة.وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّ المملكة "تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لاستشهاد المئات من المدنيين"، مشيرة إلى أنها "ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".وأدانت دولة قطر بقوة الغارة الجوية على المستشفى في غزة، ووصفته بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنعية بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.كما أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية القصف للمستشفى المعمداني، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.وفي لبنان قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بغزة بفعل "الإجرام الإسرائيلي" والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق، فإلى متى؟"كما أدانت سلطنة عمان استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني بغزة واعتبرته "جريمة من جرائم الحرب والإبادة".ودان الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط قصف المستشفى، داعيا "الغرب الى وقف هذه المأساة فورا".وكتب أبو الغيط على منصة اكس (تويتر سابقا) "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف العنف "غير المسبوق في غزة" بعد الضربة القاتلة على المستشفى.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "هجوم إسرائيل الخسيس على مستشفى في غزة جريمة حرب همجية".كما أدانت الأمم المتحدة بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.وأدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال، معتبرا ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.وحمل الأمين العام، الاحتلال تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحا للقانون الدولي الإنساني.وجدد دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينيوفي السياق، أكد رئيس الوزراء الكندي أن الأخبار الواردة عن قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني كارثية، قائلا إنه "أمر فظيع وغير مقبول".من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي، ويظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك.ودعت روسيا والإمارات، مساء امس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد استهداف مستشفى "المعمداني" في غزة.وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عبر تلغرام "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن قبل ظهر اليوم، بسبب الضربة على مستشفى في غزة".من جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد العرابي، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال "جريمة بشعة في حق الإنسانية".-(وكالات)