السبت 14 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدبلوماسيين: لا حديث عن "خفض التصعيد" في غزة

1013717984_0_0_3000_1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc
الخارجية الامريكية
مع تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط دبلوماسييها العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست يوم الجمعة.اضافة اعلان

وفي الرسائل التي تم توزيعها يوم الجمعة، كتب موظفو وزارة الخارجية أن المسؤولين رفيعي المستوى لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".
 
وبعد هجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية على تثبيط الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست.

ويقدم هذا الكشف إشارة مذهلة حول إحجام إدارة بايدن عن الضغط من أجل ضبط النفس الإسرائيلي مع قيام الشريك الأمريكي الوثيق بتوسيع الهجوم الذي شنه بعد أن هاجمت حماس - التي تحكم غزة - المستوطنات الإسرائيلية يوم السبت الماضي.

وتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات من إبلاغ إسرائيل لأكثر من 1.1 مليون من سكان شمال غزة بضرورة مغادرة منازلهم وملاجئهم قبل الغزو البري المتوقع للمنطقة. 

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل منحت سكان غزة مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، وحذرت من أنه “سيكون من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة”.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب في عمليتها ضد حماس. 

لكنهم تجنبوا مناقشة وقف إطلاق النار، حتى مع اقتراح مجموعات الإغاثة وبعض المحللين أن ذلك قد يكون ضروريًا للسماح للمدنيين بالفرار من غزة والسماح للإمدادات الحيوية بدخول المنطقة بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء والمياه التي يعتمد عليها القطاع عادة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحذف واستبدال منشور على موقع X، موقع تويتر السابق، والذي ذكر فيه دعوات تركيا لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن العملية الإسرائيلية في غزة أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 1800 شخص حتى الآن، من بينهم 583 طفلاً و351 امرأة.  ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هناك ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في المنطقة. 

وقصفت إسرائيل مرارا وتكرارا نقطة الخروج من غزة التي لا تؤدي إلى أراضيها.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1300 إسرائيليا خلال تسللها إلى جنوب إسرائيل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6529b4f14c59b71bc02907d8

مشروع قرار روسي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 54 دقيقة
1073860816_0_320_3073_2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d

نتنياهو: الهجوم على غزة ليس سوى البداية

منذ 57 دقيقة
image

غوتيريش: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير

منذ1 ساعة
أب يخلي عائلته من وسط الدمار الذي خلفه الاحتلال جنوب قطاع غزة أمس - (وكالات)

الاحتلال يهدد مليون فلسطيني بالنزوح لجنوب غزة.. هل تتكرر "نكبة 48"؟

منذ2 ساعة
جانب من المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة - (وكالات)

مسيرات وهجمات مسلحة.. كيف تدعم المقاومة في الضفة "طوفان الأقصى"؟

منذ2 ساعة
doc-33y64e7-1697216664

70 شهيدا و200 مصاب باستهداف الاحتلال نازحين في غزة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة توجب التكاتف

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات | منذ4 ساعة
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
 