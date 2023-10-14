مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية تحذر الدبلوماسيين: لا حديث عن "خفض التصعيد" في غزة

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مع تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط دبلوماسييها العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست يوم الجمعة.وفي الرسائل التي تم توزيعها يوم الجمعة، كتب موظفو وزارة الخارجية أن المسؤولين رفيعي المستوى لا يريدون أن تتضمن المواد الصحفية ثلاث عبارات محددة: "وقف التصعيد/وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف/سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".وبعد هجماتها على غزة، تعمل وزارة الخارجية على تثبيط الدبلوماسيين العاملين في قضايا الشرق الأوسط من الإدلاء بتصريحات عامة تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد رؤية قدر أقل من العنف، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها هافينغتون بوست.ويقدم هذا الكشف إشارة مذهلة حول إحجام إدارة بايدن عن الضغط من أجل ضبط النفس الإسرائيلي مع قيام الشريك الأمريكي الوثيق بتوسيع الهجوم الذي شنه بعد أن هاجمت حماس - التي تحكم غزة - المستوطنات الإسرائيلية يوم السبت الماضي.وتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد ساعات من إبلاغ إسرائيل لأكثر من 1.1 مليون من سكان شمال غزة بضرورة مغادرة منازلهم وملاجئهم قبل الغزو البري المتوقع للمنطقة.وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل منحت سكان غزة مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع، وحذرت من أنه “سيكون من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة”.وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تلتزم إسرائيل بقوانين الحرب في عمليتها ضد حماس.لكنهم تجنبوا مناقشة وقف إطلاق النار، حتى مع اقتراح مجموعات الإغاثة وبعض المحللين أن ذلك قد يكون ضروريًا للسماح للمدنيين بالفرار من غزة والسماح للإمدادات الحيوية بدخول المنطقة بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء والمياه التي يعتمد عليها القطاع عادة.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحذف واستبدال منشور على موقع X، موقع تويتر السابق، والذي ذكر فيه دعوات تركيا لوقف إطلاق النار.وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن العملية الإسرائيلية في غزة أسفرت عن استشهاد ما يقرب من 1800 شخص حتى الآن، من بينهم 583 طفلاً و351 امرأة. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن هناك ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في المنطقة.وقصفت إسرائيل مرارا وتكرارا نقطة الخروج من غزة التي لا تؤدي إلى أراضيها.وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1300 إسرائيليا خلال تسللها إلى جنوب إسرائيل.