مراوغة "نتنياهو" تحبط الجهود الدولية للتوصل لاتفاق يوقف العدوان على غزة

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان - في حين تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لدفع حركة "حماس" والاحتلال للموافقة على المقترح الأميركي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يعتمد المراوغة، وسط ارتفاع الأصوات الصهيونية المتطرفة المعترضة على التهدئة والمؤيدة لاستمرار العدوان.وتشتد نقطة الخلاف عند الطرفين حول الأمد الزمني لوقف العدوان، فبينما يصر الاحتلال على مناقشة وقف مؤقت لإطلاق النار على أن يتم استئنافه لاحقا حتى يحقق أهدافه المتمثلة أساساً في القضاء على "حماس"، وفق مزاعمه، فإن المقاومة الفلسطينية تتمسك بمطالب إنهاء كامل ودائم للحرب.وبالنسبة لحماس، فإنها لن تطلق سراح أسرى الاحتلال لديها إلا في إطار خطوات ملزمة وجادة تؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل القطاع، وحرية حركة الفلسطينيين، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى أماكنهم، وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل جادة.وخلافا لما أعلنه الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، حول خطته؛ يبدو أن "نتنياهو"، أراد طمأنة الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة في الائتلاف الحاكم بعد تهديدها بحل الحكومة إن وافق على وقف النار في غزة، بتأكيد أن الاقتراح الأميركي حول تبادل الأسرى لا يتضمن وقف الحرب ضد غزة.خطاب نتنياهو أمس غالبا موجه للوزيرين المتطرفين "بن غفير" و"سموتريتش"، حتى يُحبط أي محاولة منهما لتنفيذ تهديدهما بإسقاط الحكومة.وبنفس الوقت، تزداد الضغوط على "نتنياهو" في سبيل الحفاظ على حكومته الائتلافية، وسط هتافات الشارع المطالبة بقبول اتفاق وقف الحرب، بينما قال مستشاره، "أوفير فولك"، إن الكيان الصهيوني "قبل مقترح الرئيس بايدن"، لكنه وصفه باتفاق "مُعيب" وبحاجة للعمل عليه، في حين أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المُحتل، عن موافقة جيش الاحتلال للمقترح الأميركي.ويقول محللون أنه رغم أن الولايات المتحدة تعلم أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو العقبة الرئيسية أمام توقيع اتفاق مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من شأنه ان يوقف العدوان الهمجي على قطاع غزة، ويعيد أسرى الاحتلال، الا أنه يحاول أن يلصق تهمة الرفض بحماس.ويضيف المحللون أن التجاهل الاميركي لرفض نتنياهو لمقترح الرئيس جو بايدن مؤخرا محاولة لجعل الكرة في مرمى حماس والأظهار للعالم أن الحركة هي المعطل لتوقيع اتفاق، فقد ذكرت الخارجية الأميركية أمس أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن شدد خلال اتصال هاتفي لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على أن حركة حماس يجب أن تقبل المقترح دون تأخير.وسبق بلينكن منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي حين عبر أول من أمس عن أمل واشنطن في موافقة حماس على المقترح وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منه.يأتي ذلك وسط تضارب التصريحات داخل الكيان المحتل، خاصة من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول موقف تل أبيب من المقترح الاميركي بشأن هدنة مع المقاومة الفلسطينية في غزة، فبعدما قال ساسة أميركيون أن نتنياهو قبل المقترح الأميركي، عاد نتنياهو وأكد بعد 4 أيام على المقترح الأميركي قضاها في تصريحات متناقضة بين القبول والرفض، للقول أن ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقا.في الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 4 مجازر وحشية ضد العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وافادت "الصحة الفلسطينية"، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36479 شهيداً، و82777 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد الاحتلال الخطير في الضفة الغربية، إذ قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1127 اعتداءً ضد الفلسطينيين، خلال الشهر الماضي.وأوضح شعبان، في تصريح أمس، أن قوات الاحتلال نفذت 906 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 221 اعتداء، وتركزت في محافظة القدس بـواقع 182 اعتداء، ومحافظة الخليل بـ180 اعتداء، ومحافظة نابلس بـ179 اعتداء.وبين أن سلطات الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ موجات الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، بل تعززها بجملة من القرارات والتشريعات التي تمنح المستعمرين المزيد من صلاحيات الاستيلاء على الأرض وفرض وقائع جديدة.وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة نابلس بواقع 75 اعتداء، ومحافظة بيت لحم 27 اعتداء، ومحافظتي رام الله والبيرة والخليل 25 اعتداء لكل منهما.وبيّن أن سلطات الاحتلال استولت على مساحة 5.7 دونم من أراضي قريتي نحالين والجبعة في محافظة بيت لحم، تحت ذريعة "وضع يد لأغراض عسكرية"، والذي يعتبر تطبيقاً فعلياً لمخطط المناطق العازلة، ليصل عددها منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى أربع مناطق.كما درست سلطات الاحتلال 8 مخططات هيكلية لصالح إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وصادقت على 3 مخططات، اثنان منها في القدس، في حين أودعت 5 مخططات أخرى.وأشار إلى أن هذه المخططات الاستعمارية استهدفت الاستيلاء على ما مجموعه 300 دونم من أراضي الفلسطينيين، معظمها المحيطة بمستعمرة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي محافظة القدس المحتلة.-(وكالات)