مروان البرغوثي يمكن أن يكون القائد

بقلم: غرشون باسكين 9/1/2024
الطريقة الوحيدة التي من خلالها يمكن لإسرائيل إعادة جميع المخطوفين هي صفقة "الجميع مقابل الجميع". جميع المخطوفين، بما في ذلك القدامى افرا منغستو وهشام السيد والجثامين، بالإجمال 136 شخصا على قيد الحياة وجثامين سيتم تبادلها مقابل حوالي 8 آلاف سجين فلسطيني. من بين هؤلاء السجناء 559 تمت إدانتهم بقتل إسرائيليين ويقضون عقوبة المؤبد.
من بين الـ 8 آلاف السجناء الفلسطينيين، واحد له أهمية كبيرة للفترة التي ستعقب الحرب، مروان البرغوثي، زعيم كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني. البرغوثي تم اعتقاله في 2002 وحكم عليه بخمسة مؤبدات واربعين سنة، بسبب دوره في الانتفاضة الثانية. وقد تمت ادانته بخمس عمليات قتل رغم أنه لم يقتل مباشرة بيديه. البرغوثي رفض الدفاع في المحكمة بحجة أن المحكمة غير قانونية. في جميع الاستطلاعات التي اجريت في أوساط الفلسطينيين في العشر سنوات الاخيرة، فاز على أي مرشح آخر لرئاسة فلسطين. في السجن قام بمبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية وتوسط بينها، في أيار(مايو) 2006 طرح في "وثيقة الاسرى" اتفاق بين فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب حول تشكيل حكومة وحدة فلسطينية، استنادا إلى مبادرة السلام العربية والاتفاقات التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، أي إقامة دولة فلسطينية في الضفة والغربية وقطاع غزة وعاصمتها شرقي القدس.
إذا تم إطلاق سراح البرغوثي في صفقة مع حماس فانه سيكون مقيدا بالالتزام بالمنظمة التي منحته الحرية. وهذا الأمر سيئ لإسرائيل ولفلسطين أيضا. قبل الانتفاضة الثانية قضيت بضع ساعات في حوار مع البرغوثي. وقد كان مشارك دائم هو وأصدقاؤه في فتح في لقاءات كثيرة مع أعضاء كنيست من حزب العمل والليكود وشاس وغيرها. وقد استمرت علاقتي معه في الـ 22 سنة الاخيرة بواسطة محاميه. وبناء على ذلك أنا أعرف بأنه يؤيد حل الدولتين. وحسب رأيه فانه يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين التوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات.
الجميع يسأل من الذي يمكنه أن يحكم غزة بعد الحرب. بعد انتهاء الحرب، في فترة الاستقرار والبدء في إعادة الإعمار، يجب على الحكم أن يكون دمج بين بعض الدول العربية، لكن لن يدخل أي جندي عربي أو جندي أجنبي، إلى غزة بدون دعوة ومرافقة فلسطينية. لا مناص من دمج القوات الفلسطينية في قوة متعددة الجنسيات تسمح لإسرائيل الانسحاب من قطاع غزة إلى الحدود الدولية. وهذا لن يكون محتملا إلا إذا كان هناك زعيم فلسطيني يستطيع بلورة وحدة فلسطينية ويلتزم بتجريد المنطقة من السلاح. وهذا القائد يمكن أن يكون مروان البرغوثي.