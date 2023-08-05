مسؤولون أمنيون سابقون يتحضرون لسيناريوهات انهيار النظام في إسرائيل

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القدس المحتلة - وسط استمرار الاحتجاجات على التعديلات القضائية في إسرائيلي التي تستهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على قرارات الحكومة عقد 100 من كبار المسؤولين السابقين في منظومة الدفاع الإسرائيلية مؤتمرا طارئا، لمناقشة التعامل مع سيناريوهات انهيار النظام.وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المشاركين في المؤتمر ناقشوا أساليب العمل لحماية المحكمة العليا والجيش والشرطة "في حالات انهيار النظام في إسرائيل".يأتي ذلك وتشهد إسرائيل منذ 30 أسبوعا، احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.وفي ذات السياق، أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي 5 ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار في الالتماسات المقدمة لها لإلغاء قانون التعذر الذي يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.وترى المعارضة أن قانون التعديلات القضائية الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان) يوفر الحماية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، بينما ينفي هو صحتها.وقد امتدت الاحتجاجات لتصل جنود وضباط الاحتياط، حيث أعلن الآلاف منهم رفضهم الانخراط بالخدمة العسكرية مستقبلا في حال مضت الحكومة قدما في تقليص صلاحيات القضاء.وفي وقت سابق، شارك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في جلسة استثنائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عقدت بمقر الوزارة لمناقشة تداعيات إعلان آلاف الجنود والضباط وقف تطوعهم بصفوف الجيش احتجاجا على تمرير التغييرات القضائية.وقبل أيام، أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عزمهم تعليق خدمة الاحتياط احتجاجا على التعديلات القضائية.ويقول محللون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو تتجه نحو ما تسميها "إصلاحات" في الجهاز القضائي، وهي التي باتت مثارا للجدل في المشهد السياسي، وخاصة لتداعياتها على إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة "يهودية وديمقراطية".ويعتزم نتنياهو، الذي يحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"، عبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزراؤه اليمينيين، إلى تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.وتوصف التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل. بل إن هناك من اعتبرها بمثابة "انقلاب سياسي" يمهد إلى تغير جوهر نظام الحكم في إسرائيل.ولذلك، بدا رئيس المحكمة العليا السابق القاضي المتقاعد أهارون بارك، أكثر حدة في رده على توجهات الحكومة الإسرائيلية. وشبه الإصلاحات التي ستفضي باعتقاده إلى تقويض المحكمة العليا بـ"بداية نهاية الهيكل الثالث"، وهو تعبير توراتي لوصف زوال إسرائيل.في حين حذر المدعي العام السابق لإسرائيل، مايكل بن يائير، من أن إسرائيل ستصبح "دكتاتورية" تتحكم بها "أغلبية برلمانية يمينية"، على غرار بعض ديمقراطيات ما بعد الاتحاد السوفياتي في أوروبا الشرقية.ومن شأن خطة إصلاحات سلب الأدوات الرقابية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقييد المحاكم، ونزع الأدوات القانونية التي تمكن القضاة من الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان"، بحسب تصريحات سابقة لرئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية إستر حيوت.ويقول محللون إسرائيليون أن الخطة (الاصلاحات القضائية) من شأنها تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست).ومن شأنها كذلك وفقهم إجراء تغييرات جذرية في السلطة القضائية من شأنها المس بنظام الحكم في إسرائيل وتراجع ما يسمى بـ"الديمقراطية" والحريات الفردية والجمعية للأقليات القومية والاجتماعية وسيادة سلطة القانون، وذلك عبر الحد من سلطة وصلاحيات المحكمة العليا، وتمكين الحكومة والأحزاب السياسية من التحكم في لجنة اختيار القضاة في المحاكم الإسرائيلية عبر تعيين أعضاء في اللجنة من الأحزاب والسياسيين، ومنع إشراك القضاة في عضويتها.وحول أبرز القوانين التي تستهدفها خطة الإصلاحات هو ما يسمى "قانون فقرة التغلب" الذي سيؤدي إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها في كل ما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات للحكومة أو قرارات وأوامر صادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية عادية في الكنيست (61 عضوا) على قرارات المحكمة.وسيمكن اعتماد "فقرة التغلب" السلطتين التشريعية والتنفيذية من تشريع أي قانون يمس بالحقوق الأساسية للإنسان، منها الحق بالخصوصية والملكية والتنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي وحقوق الأقليات.وتسلب "فقرة التغلب" من المحكمة العليا أبرز صلاحياتها المسمى "امتحان المعقولية" على القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية والقرارات والأوامر الصادرة عن المؤسستين الأمنية والعسكرية.و"امتحان المعقولية" للمحكمة العليا الذي ألغي بالفعل عبر 3 تصويتات متباعدة في الكنيست كان آخرها قبل نحو أسبوعين، الأمر الذي سيقوض صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية وبرلمانية.والتغيير في امتحان المعقولية أعطى للحكومة سلطة اختيار قضاة المحكمة العليا ومنحها والأحزاب المشاركة فيها والتيارات السياسية القريبة منها الدور الأكبر، ما يعني تمكينها من السيطرة الكاملة على لجنة اختيار القضاة.وقالت المحامية طاليه ساسون، المديرة السابقة لقسم الوظائف الخاصة في النيابة العامة الإسرائيلية، في تصريحات سابقة إن المروج الرئيسي لخطة "الإصلاحات" هو حزب الليكود برئاسة نتنياهو الذي يحاكم في ملفات "فساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة"، وله شركاء كثيرون في اليمين المتطرف وأحزاب الائتلاف.وأوضحت أن تشريع "فقرة التغلب"، وتمكين نواب الائتلاف الحكومي في الكنيست (يمثلون أغلبية 61 نائبا) من إسقاط قرارات المحكمة العليا من شأنه إلغاء مراجعة المحكمة العليا لممارسات وقرارات وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.وتهدف "الإصلاحات" إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.كما تهدف الإصلاحات وفق ساسون إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.وترى نائبة رئيس "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" البروفيسور سوزي نافوت، أن هذه الإصلاحات في حال تم تشريعها تنذر بتقويض مؤسسات الدولة وانهيار نظام الحكم القائم، وتمهد الطريق للفساد الحكومي وانتهاك الحقوق المدنية، وستصبح الدولة وكأنها ملكا للحكومة.وتعتقد أن نواب أحزاب الائتلاف الحكومي في الكنيست سيمنحون الحكومة سلطة غير محدودة في كافة المجالات وسيشرعون قوانين تتماشى مع أجندة هذه الأحزاب، إلى جانب إلغاء قوانين وتشريعات تتعارض معها. وتعتقد أيضا أن التعيينات والتوظيف سيكون بموجب العلاقات والانتماء السياسي والحزبي بدلا من القدرات.ويقول محللون إسرائيليون أنه بالإضافة إلى كل ما سبق فستمكن الاصلاحات القضائية الحكومة من تشريع قوانين تتعلق بتوسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية وفرض القوانيين الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووضع اليد على مناطق "ج" (أكثر من 60 % من أراضي الضفة الغربية)، وهو ما يحصل بالفعل الان.وتخدم هذه الإصلاحات أجندة الأحزاب المتطرفة وتحالف "الصهيونية الدينية"، التي ستضمن أيضا منح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية اليهودية، واعتماد تشريعات تحتكم إلى التوراة في المجالات الحياتية اليومية والحد من مظاهر العلمانية، وتوسيع دائرة الانتهاكات المستمرة للمحظورات المطلقة التي ينص عليها القانون الدولي.وستسهم مخططات الحكومة الجديدة في ترسيخ سياسات التهويد والتمييز العنصري وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلغاء وسائل الحماية القانونية المدنية للفلسطينيين في الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر.-(وكالات)