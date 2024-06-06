 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤولون أميركيون: تكتيكات حماس جديدة.. و"إسرائيل": لا حل سريع

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مقاتلو كتائب القسام

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أظهرت قدرة على الظهور مجددا في مناطق اعتقدت إسرائيل أنها خالية من عناصر المقاومة.

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واعتبر المسؤولون الأميركيون أن تكتيكات حماس الجديدة يمكن أن تؤدي إلى استمرار عملياتها لأشهر قادمة بالرغم استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال عدوانه المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.


وأشار المسؤولون إلى أن مقاتلي حماس يعتمدون على الكمائن لضرب أهداف غالبا ما تكون خلف خطوط العدو.


من جانبه، اعترف متحدث عسكري إسرائيلي أن إسرائيل تواجه معركة طويلة للتغلب على حماس، وقال لرويترز إنه لا يوجد حل سريع لتحقيق ذلك الهدف.


وأشار المتحدث إلى أن جيش الاحتلال "ما زال بعيدا عن تدمير حماس رغم أنها فقدت ما يقرب من نصف قوتها"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

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