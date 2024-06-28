 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤولون أميركيون يكشفون الاستعدادات لهجوم بري إسرائيلي على لبنان

الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة
الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة
قال مسؤولون أميركيون إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تنقل بعض الأصول العسكرية قرب "إسرائيل" ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأميركيين إذا اشتد القتال بين "إسرائيل" وحزب الله.اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المسؤولين قولهم إن سفينة هجومية وجنودا من مشاة البحرية تحركوا إلى البحر المتوسط للانضمام إلى سفينة إنزال هناك.

وأضافوا أن واشنطن تبحث مع حلفائها تنسيق عمليات الإجلاء من لبنان وأي عمليات عسكرية.

وأعربت واشنطن عن قلقها المتزايد من شن "إسرائيل" غارات وهجوما بريا محتملا على لبنان خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين إسرائيليين مصممون على ملاحقة حزب الله في لبنان رغم ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" ترغب بإنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية، وأنها تهدف إلى إبعاد حزب الله عن الحدود دبلوماسيا، وإن تعذر "فالجيش مستعد لاستخدام القوة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين الاحتلال وحزب الله، ما أثار مخاوف لدى القوى الغربية من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوع المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان- أبرزها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلّف مئات بين قتل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.
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