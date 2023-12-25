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الإثنين 25 كانون الأول 2023
1:13 ص
مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية تخص غزة
قصف غزة
دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية في حال لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.
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وقال المسؤول الأممي، إن "ما يحدث في غزة نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب".
وأضاف إذا "لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول". وكالات
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