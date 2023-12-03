الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة

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أرشيفية
نقل موقع "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان
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