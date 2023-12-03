الأحد 03 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الأحد 03 كانون الأول 2023
2:42 ص
مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
أرشيفية
نقل موقع "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة
منذ2 ساعة
"القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة
منذ3 ساعة
مجازر متتالية.. الاحتلال يعود لغزة متعطشا لدماء الفلسطينيين
منذ5 ساعة
حماس: لا تبادل أسرى قبل انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي
منذ5 ساعة
هاريس أعلنتها.. هذة خطة واشنطن لـ"مستقبل" غزة بعد العدوان
منذ5 ساعة
سكان غزة بدائرة الموت والدمار.. لا غذاء ولا دواء ولا أمن
منذ5 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
العرب والعالم
|
منذ1 ساعة
شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
"القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة
العرب والعالم
|
منذ3 ساعة
شلبية محمد اسماعيل الشباك
وفيات
|
منذ4 ساعة
يسرى جمال حامد الدبشه
وفيات
|
منذ4 ساعة
نادية خميس الصعيدي
وفيات
|
منذ4 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا
ماهر أبو طير
|
اليوم
منطلقات موازنة 2024
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
عالطبيعة.. تأشيرة سياحية للعقبة
نضال المجالي
|
اليوم
ترجمات
أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما
ترجمات
|
29 تشرين الثاني 2023
المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل
ترجمات
|
29 تشرين الثاني 2023
القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)
ترجمات
|
21 تشرين الثاني 2023
عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟
ترجمات
|
20 تشرين الثاني 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023
مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة
ترجمات
|
17 تشرين الثاني 2023