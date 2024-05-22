 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول أميركي: نقترب من اتفاق أميركي سعودي يشمل الأمن والطاقة النووية المدنية

البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية
البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية
قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى مجموعة شبه نهائية من الترتيبات الخاصة باتفاق دفاعي ثنائي يتضمن مكونا أمنيا ومكونا آخر بمجال الطاقة النووية المدنية.اضافة اعلان
وقال المسؤول إن الاتفاق "مكتمل تقريبا"، لكنه حذر من أن بعض العناصر، بما في ذلك مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية وخطوات لتحقيق الاستقرار في غزة، لا تزال بحاجة للمزيد من العمل.
وقال المسؤول للصحفيين "الأمر يتطلب المزيد من العمل. لم يتم إنجازه بعد".
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