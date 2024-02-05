مسؤول إسرائيلي: الجيش يبحث عن سبل لإجلاء النازحين من الجنوب إلى الشمال

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سينسق مع مصر قبل أي عملية تمشيط في رفح، مشيرا إلى أن الجيش يبحث عن سبل لإجلاء النازحين شمالا.