الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مسؤول قطري: اغتيال العاروري عقد مفاوضات تبادل الأسرى

659a642b4c59b707316dfa7e
تشييع جثمان صالح العاروري وقياديين في كتائب القسام

ذكر موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ عائلات رهائن إسرائيليين أن اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، عقّد جهود الإفراج عن الرهائن.

ووفقال "لأكسيوس" أطلع آل ثاني عائلات الرهائن خلال حديث معهم على التحديات التي تواجهها الدوحة في جهود التوصل لاتفاق للإفراج عن محتجزيهم.
وأشار في حديثه لعائلات 6 رهائن إسرائيليين إلى أن اغتيال العاروري صعب آليات التفاهم مع حركة "حماس" وجعلها أكثر نعقيدا، مؤكدا أنه سيواصل محاولاته لإبرام صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" رغم الصعوبات.
ووفقا لموقع "أكسيوس" فإن فريقي الوساطة القطرية والمصرية يسعيان للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف النار في قطاع غزة لعدة أسابيع.
وقال مسؤول قطري لم يكشف عن هويته في حديث "لأكسيوس": "نحن نستخدم جميع القنوات الممكنة ونعمل بشكل مكثف مع زملائنا في الولايات المتحدة وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل جديدة، لكن قطر مجرد وسيط ولا تسيطر على "حماس".

ووفقا للمتحدث بات من الصعب على قطر الحفاظ على قنوات الاتصال مع "حماس" بسبب تكثيف عمليات القصف على  قطاع غزة، الأمر الذي يعقد مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.

اضافة اعلان


وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بانفجار بمنطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية ببيروت".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1200x675_cmsv2_1bc57311-6d23-566d-bb77-04d4805c8ed0-7994890

وائل الدحدوح: حمزة ليس بضعا مني بل كان كلي.. ونحن ماضون

منذ2 ساعة
659a6ec0423604797b3a1a3d

ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 332

منذ2 ساعة
533393_5_1704623645

ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109 في غزة

منذ3 ساعة
659a73044c59b708b7013b1f

عباس يتوجه إلى القاهرة للقاء السيسي

منذ3 ساعة
1704621968244

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ3 ساعة
استهداف مباشر لاشجار مثمرة في قطاع غزة من قبل طائرات الاحتلال.-(وكالات)

تطورات اليوم الـ93 من "طوفان الأقصى".. ضحايا بالعشرات في قصف ليلي على غزة

منذ12 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماذا سيقول الوزير هذه المرة؟

ماهر أبو طير |اليوم

احتفال بالدونية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة عادية بظرف استثنائي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتفاقية منع الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الاحتلال

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الموازنة تتوه بين النمو والتنمية!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات | منذ19 ساعة
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات | منذ19 ساعة
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات |03 كانون الثاني 2024
 