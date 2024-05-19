مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات

اضافة اعلان

قال العديد من كبار المسؤولين بالبيت الأبيض إنهم واثقون من أن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة لن تترجم إلى تراجع كبير في الأصوات المؤيدة للرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن العديد من الديمقراطيين غير راضين بشدة عن سياسة الرئيس تجاه ما يحدث في القطاع.ويتعارض تفاؤل مسؤولي البيت الأبيض وكذلك تفاؤل العديد من أعضاء حملة بايدن مع تحذيرات شديدة من بعض الإستراتيجيين الديمقراطيين، الذين يحذرون من أن سوء الحكم على الوضع قد يكلف بايدن غاليا في سباق متقارب مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.