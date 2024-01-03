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الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
8:39 م
مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 9 جنود جرحى
إجلاء أحد جنود الاحتلال الجرحى من غزة (وكالات)
أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل 9 جنود مصابين جراء المعارك في غزة أمس الثلاثاء، منهم اثنان في حالة خطيرة.
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