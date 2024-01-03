الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستشفى سوروكا الإسرائيلي يستقبل 9 جنود جرحى

إجلاء أحد جنود الاحتلال الجرحى من غزة (وكالات)
إجلاء أحد جنود الاحتلال الجرحى من غزة (وكالات)
أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل 9 جنود مصابين جراء المعارك في غزة أمس الثلاثاء، منهم اثنان في حالة خطيرة.اضافة اعلان
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