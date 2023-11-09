مستشفى شهداء الأقصى مجبر على المفاضلة بين مرضاه

قال مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور إياد أبو زاهر للجزيرة إن المستشفى يعيش أزمة حقيقية ولا يستطيع تقديم الخدمات بسبب أعداد الجرحى الكبيرة.
وأضاف أبو زاهر أن الطاقم الطبي مجبر على المفاضلة بين مرضاه، وهناك شح كبير في المواد الطبية.
وأوضح أن السعة السريرية في المستشفى زات بنسبة 1000% بسبب الأعداد الكبيرة من المصابين رغم قلة الأدوية وإنهاك الطواقم الطبية.
وقال أبو زاهر إن المساعدات التي دخلت من معبر رفح لا تكفي المشفى "يوما أو يومين"، مشيرا إلى أن الكثير من الجرحى بحاجة ماسة للسفر للخارج.
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منذ 1س
(13:13 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يقتحم جنين وارتفاع عدد شهداء الاشتباكات
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 5، بالإضافة إلى 6 مصابين، بينهم حالات خطيرة.
وكان شهود عيان قالوا لوكالة الأناضول إن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت جنين للمرة الثانية خلال ساعات، ورافق ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.
وأشار الشهود إلى أن القوات موجودة في ساحة مخيم جنين، وأن الجيش قصف موقعا في المخيم باستخدام طائرة مسيّرة.
وفجر اليوم الخميس اقتحمت قوات من الجيش مخيم جنين وجرفت شوارع ودمرت البنية التحتية، وفق شهود عيان للأناضول.
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منذ 1س
(12:59 بتوقيت مكة المكرمة)
مسؤول أممي يصف الوضع في غزة بالمروع
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الوضع في قطاع غزة مروع واستمراره كارثة.
وطالب بتأمين المواد الغذائية والوقود دون أي عوائق، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
كما قال المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف للجزيرة إن ما نحتاج إليه هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة لإرسال معونات إنسانية، وطالب أيضا بإدخال المساعدات لغزة فورا، خاصة المياه والمواد الطبية والوقود.
وحذر المتحدث الإقليمي من مخاوف انتشار الأمراض بين سكان غزة بسبب المياه غير الصالحة للشرب، وقال إن أطفال غزة يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن إدخال 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ السبت الماضي غير كاف.
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منذ 2س
(12:52 بتوقيت مكة المكرمة)
حكومة غزة تطالب بإدخال الوقود
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للجزيرة إننا نواجه كارثة إذا لم يتم إدخال الوقود إلى القطاع فورا، مشيرا إلى أن سيارات إسعاف ودفاع مدني توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود.
وأضاف أن أقسام حضانات الأطفال في المستشفيات قد تتوقف بسبب نفاد الوقود، مؤكدا أنه يجب أن تتضافر كل الجهود لإيصال الوقود إلى القطاع فورا.
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منذ 2س
(12:46 بتوقيت مكة المكرمة)
ماكرون يؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويدعو لهدنة إنسانية بغزة
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، ويحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها.
وأضاف ماكرون أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في غزة خطير، ونحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال.
ماكرون قال نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف القتال (رويترز)
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منذ 2س
(12:31 بتوقيت مكة المكرمة)
الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف في جنين
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسيّرة استهدفت خلية مسلحة أطلقت النار على قوات الجيش في جنين، في حين أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف بالرصاص الحي في جنين وأصابت أحد أفراد الطاقم الطبي.
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منذ 2س
(12:10 بتوقيت مكة المكرمة)
إسرائيل تعتقل رئيس حركة المتابعة العليا محمد بركة
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
وكان بركة في طريقه للمشاركة في وقفة بمدينة الناصرة لعدد من قيادات الفلسطينيين في الداخل للتنديد بالحرب والعدوان على غزة وذلك بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من تنظيم أي مظاهرة منذ بداية الحرب.
رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة (الجزيرة)
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منذ 3س
(11:47 بتوقيت مكة المكرمة)
أردوغان: إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له في قمة التعاون الاقتصادي بأوزبكستان:
يجب علينا التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة.
أرسلنا 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونستعد لإرسال باخرتين.
الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل.
الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة كافة القيم الإنسانية.
النساء والأطفال يشكلون 73% من نحو 11 ألفا من سكان غزة قتلوا بوحشية على يد إسرائيل.
أردوغان: الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل (رويترز-أرشيف)
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منذ 3س
(11:44 بتوقيت مكة المكرمة)
بن غفير: الانتقادات لعنف المستوطنين يجب أن تختفي
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الانتقادات المحلية والأجنبية لعنف المستوطنين يجب أن تختفي من الخطاب العام.
وقبل يومين، أعلن بن غفير أنه تم منح عشرات الآلاف من مواطنيه تصاريح لحمل السلاح.
جاء ذلك في بيان نشره بن غفير أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على حسابه عبر منصة تليغرام، معلنا أن إسرائيل تسلح نفسها.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير (رويترز)
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المصدر : الجزيرة
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