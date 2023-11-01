مستشفى ميداني مصري على معبر رفح لإسعاف مصابي العدوان الإسرائيلي

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شاركت وزارة الإنتاج الحربي المصرية بمستشفى ميداني على معبر رفح، لتقديم الإسعافات للمصابين الفلسطينيين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن المستشفى الميداني تم تجهيزه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي التابع للوزارة والمعني بتجهيز هذا النوع من المستشفيات، للاستفادة مما يتوافر به من إمكانيات وقدرات تصنيعية متميزة.واضاف، إن المستشفى يُعد بمثابة وحدة طبية متنقلة بغرض التدخل السريع الميداني للمصابين، ويتميز بسهولة الفك والتركيب والنقل من مكان إلى آخر، ويمكن إقامته على مساحة 1000 متر مربع 3 غرف استقبال وغرفة عناية مركزة وغرفة عمليات ومعمل تحاليل وغرفة أشعة و4 غرف للمرضى تضم كل غرفة 5 أسرة.