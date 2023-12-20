الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مستشفيات غزة تئن.. بين التوقف عن الخدمة وتهديدات الاحتلال

كادر طبي يسعف طفلا أصيب بغارة للاحتلال في ساحة مستشفى في غزة -(وكالات)
كادر طبي يسعف طفلا أصيب بغارة للاحتلال في ساحة مستشفى في غزة -(وكالات)
غزة - القصف الصهيوني على قطاع غزة كما العملية البرية لا يستثنيان مرفقا حتى ولو كان صحيا أو إنسانيا.
ومن الواضح أن المستشفيات في القطاع تشكل هدفا للعملية العسكرية للاحتلال، ما تسبب بتوقف الكثير منها في القطاع، وآخرها مستشفى كمال عدوان الذي خرج من الخدمة، وفق ما أكدت منظمة الصحة العالمية.اضافة اعلان
كما تسبب هذا الاستهداف بأوضاع مأساوية في مستشفيات أخرى، وجديد هذه الممارسات في مستشفى العودة، حيث أفادت مصادر طبية بأن القوات الصهيونية حولته إلى ثكنة عسكرية، حيث تحتجز 240 شخصا من الكوادر الطبية والمرضى إضافة إلى نازحين مقيمين داخله.
إزاء هذا الواقع، نددت كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسف باستمرار استهداف المستشفيات في قطاع غزة. وحذرتا من التراجع الكبير في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.
وأعلنت منظمة اليونيسف أن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف بالمستشفيات يقتلون داخل المستشفيات نفسها. ووصفت المنظمة غزة بأنها أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن في غزة أن الوضع في مستشفيات غزة محزن وكارثي للغاية، وأضاف أن جميع المرضى في مستشفى كمال عدوان تم إجلاؤهم إما لمستشفى الأهلي أو الشفاء.
كما أعلن مدير المستشفى الأهلي في غزة توقف العمل في المستشفى، بعد أن اقتحمته القوات المحتلة وقامت باعتقال عدد من الأطباء والممرضين والجرحى.
وإجمالا، بات أكثر من 22 مستشفى خارج الخدمة إضافة إلى 138 مؤسسة صحية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الصهيوني ونقص الوقود والعاملين.
في حين تتعرض المستشفيات التي ما تزال مفتوحة لضغوط متصاعدة وخانقة إما من جراء القصف وإما من جراء الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى الذين يصلون تباعا إليها.
 وصرحت المسؤولة عن الاتصالات في اليونيسف، تيس إنغرام، بشأن استهداف المستشفيات المتكرر والمتعمد في قطاع غزة، أن هذا الاستهداف ليس إلا استهدافا للنساء والأطفال الذين يلجؤون للمستشفيات للحصول على الحماية.
وأضافت تيس إنغرام: تعيش غزة معركة يومية أمام هذه الهجمات المتكررة التي لن تنتهي، مؤكدة محاولة أربعة آلاف شخص الاحتماء بالمستشفيات.
 وأضافت ساهمت الهجمات على المشافي في مزيد من تدهور الوضع وتعريض آلاف الأشخاص للخطر، وعليه فمن الضروري أن ينتهي هذا القصف وأن تكون هناك حماية جدية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم.
وقالت تحولت غزة إلى أحد أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للأطفال خاصة أمام تضور العديد منهم من الجوع لأيام وندرة المياه النقية الصالحة للشرب.
وتابعت كلامها بأنه يجب إنهاء هذا النوع من الهجمات على الأطفال فلا مكان آمن يستطيع الأطفال الذهاب إليه سوى المستشفيات.
 واشارت الى ان من حق أطفال غزة العيش في سلام وأن لا يموتوا بنيران الاحتلال.
 تبذل اليونيسف قصارى جهدها وتستخدم جميع قدراتها المتاحة لحماية أطفال غزة من هذه الأخطار.
وقالت لا يمكن للمساعدة التي نجلبها عبر المعابر أن تلبي كافة الاحتياجات، وذلك بسبب كثافة العدوان ونقص الوقود والاتصالات التي تسمح لنا القيام بعملنا، موضحة ان الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة الأطفال هي إنهاء الحرب.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن الأطفال النازحين حديثا في جنوب قطاع غزة يحصلون على كميات من الماء أقل كثيرا من المطلوب للبقاء على قيد الحياة، وتوقعت وفاة عدد أكبر من الأطفال بالقطاع "في الأيام المقبلة" بسبب الحرمان والمرض.-(وكالات)
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