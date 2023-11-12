مستشفيات غزة تحت النار.. والاحتلال يحولها لمشرحة للشهداء

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عواصم- في اليوم الـ37 من العدوان على غزة، قصفت قوات الاحتلال مستشفى للولادة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، فيما أطلقت مسيرات للاحتلال النار على مجمع الشفاء الطبي، وخلفت غارات جديدة على أحياء سكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيدا.وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا في القطاع جراء القصف أكثر من 11180 شخصا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وامرأة، وعدد الجرحى أكثر من 28 ألفا.كما دمر الاحتلال 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.وعلى الأرض، اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال بمحاور عدة غرب مدينة غزة.على الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تدهورا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة والتي باتت منذ أيام في مرمى النيران للاحتلال.من جهته، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة تماما، ولا يستطيع تقديم أي خدمة صحية للجرحى نتيجة العدوان أو حتى المرضى الموجودين داخل المجمع، كما أنه يتعرض لحصار من الداخل والخارج.وأضاف القدرة امس أن المجمع الآن ما يزال تحت القصف المستمر، ويتعرض لحصار من الداخل والخارج، فالقصف يستهدف محيطه الخارجي وكل من يريد التجول داخل ساحاته أو الانتقال بين أبنيته المختلفة، أو حتى يريد الوصول إلى بوابة المجمع الطبي.وأشار الناطق باسم الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منهم إخلاء مجمع الشفاء الطبي، لكن الرد لمن تواصل معهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان "أنه إذا أراد الاحتلال إخلاء المجمع فلا يمكن إلا بإخراج المرضى إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية لأنه لا يمكن على الإطلاق إخلاء هؤلاء الجرحى أو المرضى إلى الشارع كما حدث مع المرضى والفرق الطبية الذين أجبرهم الاحتلال مع النازحين على أن يخرجوا من مستشفيات عدة إلى الشارع".وقال القدرة إن هناك عددا من الأطفال توفوا خلال هذا التحريك لأنه لا توجد أجهزة دعم حياة، وبالتالي لا نريد أن نكرر هذا الإجرام على 650 مريضا داخل مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى أنه "لا يمكن إخلاء المجمع من المرضى إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة التي هي أيضا مكدسة بالحالات المرضية وستتوقف أيضا عن العمل خلال أقل من يومين بسبب عدم توفر الوقود في مولداتها".وعن الإمكانات التي يقدمها مجمع الشفاء الطبي الآن لمرضاه، ذكر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن "المجمع خرج تماما عن الخدمة"، و"لدينا وفيات في الحضانة بعد توقف أجهزة دعم الحياة داخل القسم الذي يضم 37 طفلا آخرين لربما يكونون على طريق الموت"، لأن أجهزة دعم الحياة والفرق الطبية غير قادرين على المحافظة على حياتهم عبر الأجهزة أو الإجراءات اليدوية والبدائية.وأضاف أن هناك 5 شهداء من الجرحى الذين أصيبوا جراء العدوان، ولم تستطع الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية لهم بسبب فقداننا الكهرباء نتيجة نفاد الوقود من آخر مولد كهربائي كان يعمل في المستشفى.الىى ذلك، وجه مدير الإسعاف والطوارئ بغزة مناشدة للعالم عبر رسالة قال إنها قد تكون الأخيرة، قبل الانقطاع عن العالم الخارجي، في ظل الهجمات المكثفة والغارات المستمرة على قطاع غزة، مستهدفا المنشآت المدنية والمرافق الصحية.وقال محمد أبو مصبح إن قطاع غزة على شفا مجاعة، والاستهداف للاحتلال يمس مقومات الحياة الرئيسية، وأضاف أن استهداف المدارس والمقار التي تؤوي نازحين مؤشر خطير ومقلق جدا، وأن الصمت الدولي شجع قوات الاحتلال على استمرار استهداف المدنيين والفئات المحمية في غزة.كما أعلن أبو مصبح وهو المتحدث أيضا باسم الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء، وهو محاصر منذ أسبوع والدبابات الصهيونية على بعد نحو 20 مترا منه.وقال أبو مصبح "قد تكون هذه رسالتنا الأخيرة، وقد ننقطع قريبا عن التواصل مع العالم الخارجي".من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن الاحتلال قصف جميع المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي الذي خرج عن الخدمة، وما يزال فيه عديد من الجرحى والمرضى المحاصرين، وطالب بتقديم ضمانات لإجلائهم بشكل آمن، إذ استهدفت قوات الاحتلال 40 نازحا في أثناء خروجهم من المستشفى.من جانبها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المؤسسات الدولية في غزة بالتوجه لمجمع الشفاء لحمايته ومن بداخله، مشيرة إلى أنه يتعرض لحصار وهو جريمة حرب، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي مسؤولية سلامة الطواقم الطبية والجرحى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.وحذرت منظمة أطباء بلا حدود في وقت سابق امس من أنه في حال لم يتوقف سفك الدماء فورا عبر وقف لإطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى ستصبح هذه المستشفيات مشرحة.وفي سياق متصل، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيبة في بريطانيا تنهار في أثناء قراءتها لرسالة طارئة من مدير مستشفى الشفاء في غزة، حيث تجمع العاملون في مجال الرعاية الصحية أمام مكتب رئيس الوزراء في لندن، رافعين لافتات تحمل أسماء أكثر من 200 طبيب استشهدوا حتى الآن.قالت الأمم المتحدة إن عددا كبيرا من القتلى استشهدوا في قصف الاحتلال على مقر لها في قطاع غزة، وذلك في ظل الحرب المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر.فيما، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ"سي إن إن"، إنه لا يمكن استخدام حماس سببا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.وأضاف غوتيريش أن هجوم حماس على الاحتلال يوم 7 تشرين الأول(اكتوبر)، لا يبرر العقاب الجماعي لسكان غزة.وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر إن "مكتب البرنامج في غزة تعرض للقصف الليلة قبل الماضية"، وأضاف أن هناك أنباء عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف مدنيين لجأوا إلى مقر المكتب طلبا للأمان.وقال شتاينر إن "استهداف مرافق الأمم المتحدة والمرافق المدنية خطأ جسيم، وينبغي حمايتها دائما".وأفادت هبة محمد وهي إحدى النازحات من مخيم الشاطئ إلى مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة بأن قصفا استهدف المقر، وأدى إلى استشهاد 5 نازحين، وإصابة 15. وكشفت النازحة عن الحال الصعبة التي يعيشها أكثر من 3 آلاف نازح موجودين في المقر الأممي.ونقلت وكالة الأناضول عن مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري أن 50 % من المساكن في غزة تدمرت في شهر واحد جراء الهجمات للاحتلال.وأشار الدردري -على سبيل المقارنة- إلى أن سورية خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.-(وكالات)