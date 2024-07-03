مستقبل الضفة الغربية: 8 "كانتونات" منفصلة جغرافيا بدون القدس

نادية سعد الدين

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في مخطط صهيوني خطير تم تسريبه أمس لرسم مصير الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ يسعى الاحتلال لتقسيم الضفة الغربية إلى ثمانية "كانتونات" بجزرها المفصولة عن بعض والمُطوقة بالمستوطنات، التي صادق على 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة منها، بينما يضم القدس لكيانه المُحتل، ويُبقي غزة تحت سيطرتها العسكرية الكاملة.ومن شأن تنفيذ المخطط أن يتمكن الاحتلال من قضم زهاء 80 % من مساحة الضفة الغربية، مبقيا أقل من 20 % فقط للفلسطينيين، والتي ستمتد، وفق المنظور الصهيوني، عبر ثمانية "كانتونات" غير متصلة جغرافيا، لتشكل، مع مساحة قطاع غزة، قوام الكيان الفلسطيني المستقبلي، والخاضع لسيطرة الاحتلال العسكرية والأمنية.أما بالنسبة للقدس المحتلة، وفق المخطط الصهيوني، فإنها ستُضم للكيان المُحتل، ولن يسمح لوجود أي سلطة فلسطينية فيها، بما يحسر المساحة المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة ضمنها، ويحدد مستقبل الضفة الغربية بالجزر المفصولة عن بعضها وتطويق المستوطنات للمدن والبلدات الفلسطينية.ويهدف مخطط الاحتلال إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومنع أي تواصل جغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، وتحويلها إلى "كانتونات" غير متواصلة، بما يضمن السيطرة على المساحة الأكبر من الضفة الغربية، وفرض واقع جغرافي جديد.وتدفع حكومة الاحتلال، برئاسة "بنيامين نتنياهو"، إلى تحقيق المخطط، الذي يحظى بتأييد المؤسسة السياسية والعسكرية الصهيونية، للسيطرة على أكبر مساحة من المناطق المصنفة "ج"، من خلال التوسعات الاستيطانية وشبكات الطرق، وفصل المحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض، ولربما جعل لكل محافظة إدارة وحكم بحد ذاتها.وفي خطوة داعمة للمخطط؛ قرر الاحتلال المصادقة على إقامة أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، لاسيما بعد قرار حكومة الاحتلال الاسبوع الماضي توسيع البناء في المستوطنات، وذلك بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وإلى جانب ذلك؛ سيتم تسويق أكثر من 500 وحدة استيطانية إضافية في المنطقة، والموافقة على عدد من الخطط لتسوية وتنظيم مستوطنات يطلق عليها عشوائية، بالإضافة إلى خطط بناء 186 وحدة استيطانية في مستوطنة "ألون مورا"، وأكثر من 240 وحدة في "كريات أربع" و435 وحدة في مستوطنة "نيريا"، في إطار مخطط توسيع المستوطنات القائمة.ومنذ تولي الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" منصب في وزارة جيش الاحتلال، تمت الموافقة على ما مجموعه 21700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 2600 وحدة تمت الموافقة عليها للتسويق، أي ما مجموعه أكثر من 24000 وحدة استيطانية قبل عام ونصف فقط.وللمقارنة، ففي كل الأعوام من 2020 حتى نهاية 2022 (ثلاث سنوات)، تمت الموافقة على أقل من 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.وقد أكد المتطرف "سموتريتش"، في تصريح له نقلته وسائل إعلام الاحتلال، إن المخطط يهدف إلى "منع خطر قيام الدولة الفلسطينية، وذلك عبر الموافقة على بناء خمس مستوطنات في مناطق إستراتيجية، من بينها مستوطنة "أفيتار"، إلى جانب إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية ومصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، من أجل إفشال قيام الدولة الفلسطينية"، وفق مزاعمه.ومن خلال المخطط الصهيوني المطروح؛ فإن الاحتلال يسعى للسيطرة من خلال تحويل الكثير من المناطق إلى محميات طبيعية وتوسيع وشق شوارع استيطانية وشرعنة وبناء مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى، فيما تستعد حكومة الاحتلال لشرعنة 70 بؤرة استيطانية، بما يؤدي إلى هدم مزيد من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وملاحقة البناء الجديد في المناطق المصنفة "ج".وفي نفس السياق؛ أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى استيلاء سلطات الاحتلال على ما مجموعه 12715 دونما من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا، جنوب شرق نابلس، بحجة أنها أراضي دولة.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال تستهدف تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد في الأرض الفلسطينية، وحظر دخولهم إليها بحجة أنها أصبحت أراضي دولة.وأضاف، شعبان في تصريح له أمس، أن هذه الإجراءات تعد جزءا من مخطط صهيوني كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، تحديدا الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار، من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة.وقد أفادت الهيئة بأن سلطات الاحتلال أصدرت، منذ مطلع العام الحالي، 4 إعلانات مشابهة تقضي بتحويل أراضي الفلسطينيين لأراضي دولة يحظر عليهم الوصول إليها، وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها.وقد بلغت مساحة الأراضي المعلنة "أراضي دولة" بما فيها هذا الإعلان ما مجموعه 24 ألف دونم من بداية العام الجاري حتى الآن، في حين بلغ مجمل الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام الحالي، نحو 39 ألف دونم.