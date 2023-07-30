مستوطنون متطرفون يجرفون أراضي جنوب نابلس

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شرع مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، بتجريف أراضٍ جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، في بيان، إن جرافات تابعة للمستوطنين جرفت أراضي في منطقة "الزوايا" بين بلدتي عقربا ومجدل بين فاضل جنوب نابلس.وأضاف أن هذه الأراضي تشهد بين فترة وأخرى أعمال تجريف، ويحاول المستوطنون زراعتها بالأشجار، في محاولة للاستيلاء عليها لأغراض استيطانية توسعية.وسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 10 إخطارات هدم للمواطنين في قرية فروش بيت دجن، شمال شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال دغلس إن الاحتلال سلّم أهالي القرية 10 إخطارات هدم، وهي: ثمانية لمنازل مأهولة بالسكان، واحد منها أنشئ قبل عام 1967، واثنان لبركتين زراعيتين.وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وكذلك تعايش المجتمع الدولي معها، وكأنها باتت اعتيادية ومألوفة، في تكريس بائس لازدواجية معايير دولية.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، إن اكتفاء المجتمع الدولي بتكرار مواقفه المعلنة بشأن التمسك بحل الدولتين دون ارتباطها بإجراءات عملية تضمن حمايته يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على التمادي في الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وتقويض أي فرصة لتطبيقه.--(بترا)