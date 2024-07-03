 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه.

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وأضافت، إن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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