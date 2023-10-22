مستوطنون يدمرون ممتلكات فلسطينية ويقطعون 70 شجرة زيتون

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اقتلع مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، 30 شجرة زيتون وعنب، ودمروا خزانات مياه وقطعوا تمديدات للطاقة الشمسية، كما سرقوا معدات أخرى، قرب منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، في بيان، أن مستوطنين من مستعمرة "أفيجال" اقتحموا التجمع البدوي "أم طريط" قرب شعب البطم، واعتدَوا على ممتلكات المواطنين، كما قاموا بتلويث آبار مياه .وأشار الجبور، إلى أن المستعمرين هددوا المواطنين من خربة مغاير العبيد، بالترحيل والقتل، بعد تفتيشهم للكهوف والمساكن وترويع الأطفال.كما دمر المستوطنون عددا من أشجار الزيتون في منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا، كما قطعوا اليوم 70 شجرة زيتون معمرة، في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، في بيان، إن عشرات المستوطنين من مستعمرة "نحميا" المقامة على أراضي قريتي ياسوف واسكاكا، قطعوا وكسروا أشجار زيتون تتراوح أعمارها ما بين 50-70 عاما، وتعود ملكيتها لعدد من المواطنين في ياسوف.وأضاف، أن المنطقة التي هاجم المستعمرون فيها الأشجار التي تعرف بمنطقة "الحرائق" جنوب ياسوف، تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تم تجريف ما يقارب 10 دونمات قبل أيام، واليوم جرى تقطيع عشرات الأشجار.--(بترا)