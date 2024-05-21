 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

File-2-10
جانب من الاقتحام

اقتحم 153 مستوطنًا و48 طالبا يهوديا اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

اضافة اعلان


الى ذلك، حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند أبواب الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1714073327350380100

الفلسطينيون يدعون للاحتشاد "بالأقصى" اليوم لحمايته ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه

25 نيسان 2024
thumbs_b_c_887d81b9bcb30d3e74e27c81c42a1670

مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في ثاني أيام الفصح اليهودي

24 نيسان 2024
اقرأ أيضا
جانب من منتدى كايسيد للحوار العالمي

البيان الختامي لمنتدى كايسيد للحوار العالمي: تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة وآمنة وحيوية ضرورة عالمية

منذ5 ساعة
حطام مروحية الرئيس الإيراني (أسوشيتد برس)

تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني

منذ14 ساعة
ea4bd9e595555b75b21f2a9bd4db6170

الاحتلال يعتقل أسيرة محررة من جنين

منذ14 ساعة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

بوريل: المصدقون على النظام الأساسي للجنائية الدولية ملزمون بقرارها

منذ14 ساعة
موقع عبري: الاحتلال يستعد لتنفيذ "جولات قتالية" في الضفة على غرار غزة

الاحتلال يتسبب باشتعال النيران بأراضي زراعية ببلدة سعير

منذ14 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يقتحم مدينة طوباس

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 