مشاحنات بين نتنياهو وهاليفي بشأن عملية رفح

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أكدت القناة 13 العبرية وقوع مشاحنات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح.وأضافت القناة أن نتنياهو ينوي تحميل المنظومة الأمنية مسؤولية تأخير عملية رفح العسكرية.