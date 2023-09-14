الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

مشاهد الرعب تعود إلى شواطئ مصر من جديد

WhatsApp Image 2023-09-14 at 7.09.06 PM
سمكة قرش
تعرضت سيدة مصرية لهجوم سمكة قرش من النوع المفترس اليوم بمدينة دهب على شاطئ اللاجونا.

وأوضحت التفاصيل أن السيدة زينب أحمد محمد عبد القادر، البالغة من العمر 34 عامًا، لهجوم مروع من قبل قرش مفترس أثناء زيارتها لمدينة دهب بصحبة زوجها. خلال إقامتهما بأحد الفنادق التي تطل على اللجونة بدهب.اضافة اعلان

وفجأة وفي لحظة مروعة تحولت إجازة هذه الزوجة والأم اللطيفة إلى كابوس، حيث افترس قرش ذراعها اليسرى بالكامل.

وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة. 

وعلق أحد الغطاسين بمدينة دهب بأنه كان موجودًا وقت ارتكاب الواقعة، وكان بصحبة أسرته بشاطئ اللاجونا، وقبل لحظات من هجوم القرش خرج من المياه هو وأسرته، وعقب تغيير ملابسه فوجئ بالحادث، وأشار إلى أن الحادث كان بشعًا.

بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة بعد هجوم سمكة قرش، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة، أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الواجبة. وكالات 
441805-Doc-P

تنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة بنابلس 12 أيلول 2023

650088334236047c055fa3b1

مأساة ليبيا تفجع العالم.. جثث بالمئات في الشوارع بفعل العاصفة "دانيال" 12 أيلول 2023

العاصفة دانيال تنشر الدمار في شرقي ليبيا

الأرصاد الدولية: ظاهرة الفيضانات بحاجة لإنذار مبكر لجميع الدول 12 أيلول 2023

وكانت الحكومة الألمانية قد عرضت على الرباط السبت المساعدة في أعمال انتشال المصابين والقتلى غير أن الحكومة المغربية لم تبد اهتماما بهذا.

عدم قبول المغرب لمساعدة ألمانيا في جهود الإنقاذ.. موقف سياسي؟ 12 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2023-08-16 at 7.38.36 PM

ظهور سمكة قرش جديدة على شواطئ مصر

16 آب 2023
اقرأ أيضا
Screenshot 2023-09-14 202118

شاهد ماذا حل بأحد المساجد في ليبيا نتيجة العاصفة دانيال

منذ2 ساعة
زلزال

زلزال جديد يضرب المغرب

13 أيلول 2023
شهيد و7 إصابات بانفجار شرق غزة-(وكالات)

4 شهداء وإصابات بانفجار خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

13 أيلول 2023
العلم الروسي

لافروف: روسيا لن تسمح بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

13 أيلول 2023
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا

روسيا : أمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى تصعيد الأزمة

12 أيلول 2023
تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لاستئناف تصدير الحبوب

بولندا تقرر تمديد حظر الحبوب الأوكرانية

12 أيلول 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ24 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 