مشاهد الرعب تعود إلى شواطئ مصر من جديد

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تعرضت سيدة مصرية لهجوم سمكة قرش من النوع المفترس اليوم بمدينة دهب على شاطئ اللاجونا.وأوضحت التفاصيل أن السيدة زينب أحمد محمد عبد القادر، البالغة من العمر 34 عامًا، لهجوم مروع من قبل قرش مفترس أثناء زيارتها لمدينة دهب بصحبة زوجها. خلال إقامتهما بأحد الفنادق التي تطل على اللجونة بدهب.وفجأة وفي لحظة مروعة تحولت إجازة هذه الزوجة والأم اللطيفة إلى كابوس، حيث افترس قرش ذراعها اليسرى بالكامل.وتم نقلها على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث تلقى العناية الطبية اللازمة.وعلق أحد الغطاسين بمدينة دهب بأنه كان موجودًا وقت ارتكاب الواقعة، وكان بصحبة أسرته بشاطئ اللاجونا، وقبل لحظات من هجوم القرش خرج من المياه هو وأسرته، وعقب تغيير ملابسه فوجئ بالحادث، وأشار إلى أن الحادث كان بشعًا.بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة بعد هجوم سمكة قرش، وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.وبمتابعة حالة المواطنة المصابة، أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية الواجبة. وكالات