الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصادر بالإدارة الأميركية تؤكد: أيام نتنياهو باتت معدودة

بنيامين نتنياهو
نتنياهو
الأيام الصعبة لرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لم تأت بعد. هذا ما كشفته مصادر داخل الإدارة الأميركية بحسب ما ذكر موقع "بوليتيكو"، حيث ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتنياهو السياسية معدودة، وقد نقل الرئيس الأميركي هذه المعلومات إلى نتنياهو في محادثة جديدة.اضافة اعلان
وبحسب ما نقلت "بوليتيكو" عن المصادر الأميركية، فقد تم طرح موضوع الحياة السياسية القصيرة لنتنياهو في اجتماعات البيت الأبيض الأخيرة التي شارك فيها بايدن، وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة. وشمل ذلك المناقشات التي جرت منذ رحلة بايدن إلى إسرائيل، حيث التقى بنتنياهو. وأضاف المسؤولان في الإدارة أن بايدن ذهب إلى حد الاقتراح على نتنياهو أنه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته وفقا لموقع "بوليتيكو" الأميركي.
وأكد مسؤول أميركي حالي ومسؤول سابق أن الإدارة تعتقد أن نتنياهو لم يتبق له سوى وقت محدود في منصبه. وقال المسؤول الحالي إن التوقعات تميل إلى أن رئيس وزراء الاحتلال سيستمر على الأرجح في منصبه لعدة أشهر، أو على الأقل حتى تنتهي مرحلة القتال المبكرة للحملة العسكرية في قطاع غزة، على الرغم من أن المسؤولين الأربعة أشاروا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة للكيان المحتل. وقال المسؤول "سيكون هناك حساب داخل المجتمع المحتل حول ما حدث وفي نهاية المطاف، المسؤولية تقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء".
وتأتي نظرة الإدارة القاتمة لمستقبل نتنياهو السياسي في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس وفريقه للسياسة الخارجية العمل مع نتنياهو وتوجيهه دبلوماسيا في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى مواجهة مع حماس.
وخلال زيارته الى الكيان المحتل نصح بايدن نتنياهو بالنظر في السيناريو الذي سيتركه لخليفته في إشارة ضمنية إلى أن نتنياهو قد لا يبقى في السلطة طوال فترة الصراع الذي من المحتمل أن يكون طويلا.
وقلل مسؤول منفصل في البيت الأبيض من فكرة أن مستقبل نتنياهو كان موضوعا مثيرا للاهتمام، قائلا إن أي ثرثرة هي مجرد تكهنات فارغة وأصر على أن تركيز الإدارة ينصب بشكل مباشر على دعم أمن الاحتلال. لكن المسؤول الأميركي الحالي قال إن قبضة نتنياهو المهتزة على السلطة تكون دائمًا موجودة خلال المحادثات الداخلية لإدارة بايدن حول الشرق الأوسط.
ويقوم مساعدو بايدن بالفعل بإشراك مجموعة من السياسيين من الاحتلال الآخرين بعضهم في السلطة، والبعض الآخر لا في المجهود الحربي.
ووفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة وكذلك المسؤولون الحالي والسابق، فقد وفرت تلك المحادثات أيضًا وسيلة لقياس تفكير مختلف الصهاينة الذين قد يتولون قيادة البلاد.
وخلف وجهة نظر الإدارة حول مستقبل نتنياهو هناك اعتقاد بأنه قد تم إضعافه بشكل كبير بسبب غضب الإسرائيليين من فشل قطاعي الأمن والاستخبارات في بلادهم في منع هجوم حماس في السابع من تشرين الاول(أكتوبر)، والذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص. كما أن المعارضة الدولية المتزايدة للحملة العسكرية الحالية في غزة والتي أسفرت عن استشهاد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قد أدت إلى المزيد من زعزعة موقفه.
وبالنظر إلى المستقبل، يتحدث المسؤولون الأميركيون مع بيني غانتس، عضو حكومة الوحدة الحالية؛ ونفتالي بينيت، رئيس الوزراء الأسبق، ويائير لابيد، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، من بين شخصيات الاخرى.
وبحسب "بوليتيكو"، تخشى إدارة بايدن أن يربط نتنياهو مستقبله السياسي بالحرب ويمكن أن يتحرك في مرحلة ما لتصعيد الصراع، وفقا للمسؤولين الكبيرين في الإدارة.-(وكالات)
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