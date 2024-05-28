 
الثلاثاء 28 أيار 2024
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مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل جندي مصري آخر في اشتباكات رفح

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الجيش المصري

كشف مصدر أمني مصري في تصريحات صحفية حقيقة مقتل جندي مصري آخر في الاشتباكات التي جرت أمس الاثنين بين القوات المصرية والإسرائيلية في رفح.
 
وصرح المصدر الأمن لـRT أن: "لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندى أخر فى حادث الحدود برفح".

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وكان أهالي محافظة الفيوم قد شيعوا المجند في الجيش المصري عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.


ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. 


ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.


وقد أثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.


بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

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