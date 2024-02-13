مصرع طفلين وفقدان ثالث جرّاء السيول في سلطنة عُمان

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لقي طفلان مصرعهما، ويجري البحث عن طفل ثالث، بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" بولاية "الرستاق" في سلطنة عمان، التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار.وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إنها عثرت على الطفلين بعد أن فارقا الحياة، وإنها تواصل البحث عن الطفل الثالث.وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة "جنوب الباطنة" نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.في المقابل، قالت الهيئة إنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم بمجرى أحد الأودية بولاية "المضيبي".وأظهرت صور ومقاطع فيديو من سلطنة عمان وادي بني غافر، أطول أودية البلاد، وقد تحوّل لما يشبه النهر الكبير، يخترق مناطق واسعة بين العديد من القرى التي تعد مقصدًا للمتنزهين.وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية، الإثنين، استمرار هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة ومتفرقة على البلاد.وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات سلطنة عمان، باستثناء محافظات ظفار ومسندم والوسطى.