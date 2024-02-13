الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصرع طفلين وفقدان ثالث جرّاء السيول في سلطنة عُمان

سيول الأمطار تجرف سيارات في سلطنة عمان (متداول)
سيول الأمطار تجرف سيارات في سلطنة عمان (متداول)
لقي طفلان مصرعهما، ويجري البحث عن طفل ثالث، بعد أن جرفهم سيل في وادي "بني غافر" بولاية "الرستاق" في سلطنة عمان، التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار.
وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان إنها عثرت على الطفلين بعد أن فارقا الحياة، وإنها تواصل البحث عن الطفل الثالث.اضافة اعلان
وأضافت الهيئة الحكومية أن فرق البحث والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة "جنوب الباطنة" نجحت في العديد من المواقع بإنقاذ أفراد احتجزتهم السيول.
في المقابل، قالت الهيئة إنه تم إنقاذ 4 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم بمجرى أحد الأودية بولاية "المضيبي".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من سلطنة عمان وادي بني غافر، أطول أودية البلاد، وقد تحوّل لما يشبه النهر الكبير، يخترق مناطق واسعة بين العديد من القرى التي تعد مقصدًا للمتنزهين.
وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية، الإثنين، استمرار هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة ومتفرقة على البلاد.
وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات سلطنة عمان، باستثناء محافظات ظفار ومسندم والوسطى.
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