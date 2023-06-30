مصرع 48 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري في كينيا

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لقي 48 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، بحسب ما أعلن مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس.وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك إنّ الحادث المروري وقع على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مصرع 48 شخصاً".