مصري قتل زوجته وحرقها وجلس أمامها بعد إتمام الجريمة ليدخن سيجارة

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قالت مريم شقيقة ضحية الزوجة المقتولة على يدزوجها بالقليوبية في مصر، إن المتهم ويدعى علي.ع أحد أقاربها وتزوج من شقيقتها منذ ما يقرب من 3 سنوات، مشيرة إلى أنها لا تنجب.وأضافت مريم عبر "القاهرة 24" أن المتهم أنهى حياة شقيقتها بطريقة مأسوية، بعد أن ذبحها، ثم أشعل النيران في جسدها وتركها وفر هاربا مردفة: كان في البداية كويس لم يصدر منه مشاكل حتى ظهرت أول مشكله بينهم بسبب الزوجة الثانية ولم نتخيل أن ينهي حياتها بالطريقة دي.وأوضحت مريم شقيقة الزوجة ضحية زوجها بالقليوبية، أن الضحية كانت تعمل في المنازل صباحا، وفي فترة المساء تعمل في الصالون الخاص بها داخل منزلها، حيث بدأت المشاكل بسبب المصاريف وإيجار المنزل.وأكملت: كان شغال سواق وبيجيب فلوس وبرضو مكانش راضي لا يدفع فلوس أكل ولا إيجار البيت اللي كانوا قاعدين فيه، وأختي طلبت منه الطلاق ومرضيش يطلقها وموّتها أبشع موته.واختتمت مريم حديثها: الجيران طلعوا لقيوه متوتر وبيشرب سيجارة بعد ما قتل دنيا أختي ثم بعد ذلك أشعل النيران في جسدها ولاذ بالفرار، مطالبة بحق شقيقتها والقصاص من المتهم. وكالات