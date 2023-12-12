الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر.. الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم

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السيسي

توجه 45% من المصريين المسجلين في قاعدة الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، الإثنين، وتستمر الانتخابات لمدة ثلاثة أيام، ويحق لـ67 مليون مصري المشاركة فيها.

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وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد، وسط إقبال متفاوت من الناخبين، الذين أعربوا عن آمالهم ومخاوفهم من الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. وقال بعضهم لوكالة فرانس برس إنهم يريدون رئيسا قوياً يحل مشكلة غزة والتهجير، ويفرض رقابة على الأسواق والأسعار.

 

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وثلاثة مرشحين آخرين من الحزب المصري الديموقراطي وحزب الوفد والحزب الشعبي الجمهوري. وكالات 

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