 
السبت 25 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر تؤكد التزامها بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري
نقل موقع قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، تأكيد بلاده على التزامها بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة، موضحًا أن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة إدراكها لخطورة الوضع بالقطاع.اضافة اعلان
وأوضح المصدر، اليوم السبت، أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، كما تُجري اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع بالتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.
وأضاف، أن علاقة مصر الإنسانية بالشعب الفلسطيني دفعتها لممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل، لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة، مشيرًا إلى أن مصر تؤكد ضرورة سرعة فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، ووقف الإجراءات الإسرائيلية المُعرقلة لنفاذ المساعدات.
وأكد، أن مصر تحذّر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.
--(بترا)
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