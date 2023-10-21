السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مصر تسمح بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح

653308d54c59b7114d180d42
شاحنات عند معبر رفح
أكدت مصادر مصرية فجر السبت، إن السلطات سمحت بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح إلى ساحة المعبر من الداخل عند البوابة الفاصلة مع غزة.

وأضاف المصدر أن الشاحنتين تنتظران العبور في أي لحظة وذلك لحين وصول موظفي وكالة الأونروا لاستلامهما من الجانب الفلسطيني.

وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من فجر السبت بالتوقيت المحلي لم تعبر الشاحنتان إلى قطاع غزة. وكالات 

اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6533188c4236047b0e2e3dd6

الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

منذ 24 دقيقة
نتنياهو

نتنياهو: سنواصل القتال حتى النصر

منذ 59 دقيقة
WhatsApp Image 2023-10-21 at 1.24.53 AM

أول صورة للرهينتين الأميركيتين بعد إطلاق "حماس" سراحهما

منذ3 ساعة
se5

عباس: استهداف المدنيين جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها

منذ3 ساعة
252403

بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين

منذ3 ساعة
6532d52f4c59b7114d180d16

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب ستستمر لأسابيع طويلة

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ7 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ7 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 