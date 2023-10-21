مصر تسمح بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح

اضافة اعلان

أكدت مصادر مصرية فجر السبت، إن السلطات سمحت بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح إلى ساحة المعبر من الداخل عند البوابة الفاصلة مع غزة.وأضاف المصدر أن الشاحنتين تنتظران العبور في أي لحظة وذلك لحين وصول موظفي وكالة الأونروا لاستلامهما من الجانب الفلسطيني.وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من فجر السبت بالتوقيت المحلي لم تعبر الشاحنتان إلى قطاع غزة. وكالات