مصر تشترط عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات

اضافة اعلان

أفاد مراسل RT بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأشار مراسلنا إلى أن مصر رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العدوة إلى حيث جاؤوا.وذكر أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب.وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.وقالتمصادر مصرية لمراسلة RT في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فتح ممرات آمنة لسكان شمال مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.ووفقا للجيش الإسرائيلي سيسمح للمنديين بالتحرك على طول الشوارع التي حددها بين الساعات 10:00- 16:00.