مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

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قالت مصر اليوم إنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.وأعلنت مصر أنها تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة لمدة 4 أيام.وأوضحت أن هذا قد يعني إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.(الجزيرة)