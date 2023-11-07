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الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
12:37 ص
مصر وإيران تؤكدان على ضرورة منع توسع رقعة الحرب في غزة
قصف غزة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، ضرورة منع توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.
وناقش الوزيران، خلال اتصال هاتفي، عملية الإعداد للقمة الإسلامية المقبلة، في الرياض وتبادلا التقييمات بشأن الوضع الأمني والإنساني في قطاع غزة.
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كما بحث الجانبان الموقف بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
--(بترا)
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