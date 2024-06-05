مصير الكيان الصهيوني على طاولة نقاش مسؤولي الاحتلال للمرة الأولى

نادية سعد الدين

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عمان- لأول مرة يضع مسؤولو الاحتلال الأمنيون والسياسيون "مصير" الكيان الصهيوني على طاولة النقاش، بعدما أضحت "سيناريوهات النهاية" تشغل بالهم أكثر من أي وقت مضى، في ظل مؤشرات مُقلقة دفعتهم للخوض في "المُحرمات" التي انحصر الحديث فيها ضمن أوساطه الفكرية.يأتي ذلك على وقع استباحة مئات المستوطنين لحُرمة المسجد الأقصى المبارك باقتحام باحاته ورفع أعلام الاحتلال داخله، وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة ومناطق بالضفة الغربية المحتلة.في السياق يلقي شبح سقوط الاحتلال في وحل غزة؛ تساؤلات من قبل أجهزته الأمنية، مثل ما هي تداعيات الهزيمة أمام حركة "حماس"، وسبل تحقيق النصر بالمعركة "الوجودية" الشاملة المتعلقة بالكيان الصهيوني نفسه، ومحاذير تكرار أنموذج مستوطنة "سديروت" المحاذية للقطاع على يد المقاومة الفلسطينية؟، وهي أسئلة تكشف عمق الخَوَرَ والإرباك التي تسود أوساط الكيان المُحتل.ولأول مرة، تتبوأ قضية زوال الكيان الصهيوني مكاناً خاصاً ومتقدماً في الأجندة الصهيونية، لاسيما عند المجلس الوزاري الأمني المُصغر "الكابينيت"، على وقع الهزائم التي تلحق بجيش الاحتلال في جبهات متعددة، واشتعال الداخل الصهيوني، والتحول اللافت في توجه الرأي العام العالمي بشأن السردية الصهيونية لصالح الرواية الفلسطينية، فضلاً عن تغير قواعد الاشتباك في المنطقة.وتوقف أعضاء "كابينيت" الاحتلال عند كيفية صمود الكيان الصهيوني أمام الجبهات المتعددة التي يخوض الحرب ضدها، بينما تكبد الهزيمة على يد المقاومة الفلسطينية في غزة، إبان تآكل قوة جيشه وانكسار ردعه.في السياق لم يستبعد الجنرال بالاحتياط "إسحاق بريك"، في مقالٍ نشره بصحيفة (معاريف) بالكيان المُحتل، أن يتعرض الكيان الصهيوني لتهديد وجودي حقيقي، من إحدى الجبهات التي زعم أنها "معادية"، عبر إطلاق وابل من الصواريخ والقذائف لاستهداف بنيته التحتية الإستراتيجية، سبيلاً للقضاء عليه.وطبقاً لمزاعمه، يعتقد الصهيوني "بريك" بأن نقطة ضعف الكيان المُحتل تقع في عمقه، بما يجعل استهدافها بمثابة الضربة القاضية له، حيث لم يتم تحضيره وتجهيزه لمواجهة مئات آلاف الصواريخ المتوقع إسقاطها ناحيته عند توسيع نطاق الحرب إقليمياً.وبين أنه لا توجد لجيش الاحتلال منظومات دفاعٍ تحمي الكيان المحتل في حال توسع الحرب على نطاق الجبهات المتعددة التي يخوض الاحتلال حربه ضدها، مثيراً نفس التساؤل عن كيفية صمود الكيان الصهيوني أمام الجبهات المتعددة كلها.ولا يزال أنموذج تدمير مستوطنة "كريات شمونة" الجاثمة في شمال فلسطين المحتلة ماثلاً على وقع تهديد رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بشن الحرب ضد لبنان بزعم استهداف حزب الله.وبذلك؛ تكون أجهزة أمن الاحتلال قد تناولت نفس الطرح الذي تحدثت عنه أوساط فكرية من داخل عقره، مثل المحلل السياسي "آري شافيط" في مقاله المنشور في صحيفة (هآرتس) عام 2017 ورأى أن الكيان الصهيوني "كدولة" يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن المستوطنين "الإسرائيليين" هم حصيلة كذبة اخترعتها الحركة الصهيونية حول "المحرقة" و"أرض الميعاد".وأوضح شافيط أن الأوضاع في الكيان المُحتل اجتازت نقطة اللا عودة، وأنه لم يعُد من الممكن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام، مطالباً قادة الكيان بابتداع لغةٍ سياسيةٍ جديدةٍ، تعترف بالواقع، وبأن الفلسطينيين متجذرون في هذه الأرض، وتحث على البحث عن الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة هنا، وعدم الموت، على حد تعبيره.وفي الأثناء؛ استباح مئات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بتنفيذ الاقتحامات الجماعية لباحاته، من جهة "باب المغاربة"، وأداء الصلوات والطقوس المزعومة، ورفع أعلام الاحتلال، بحماية قوات الاحتلال التي حولت القدس المحتلة لثكنة عسكرية مغلقة.وأدى المستوطنون الصلوات الجماعية، ورقصوا وغنوا في ساحات الأقصى، خاصة عند المنطقة الشرقية" على بعد أمتار من مصلى "باب الرحمة"، وذلك لإحياء ذكرى ما يسمى "يوم القدس"، أي الذكرى الـ 57 لاحتلال الشق الشرقي من المدينة.والتفت قوات الاحتلال بكثافة حول مجموعات المستوطنين المتطرفين لحمايتهم أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى وأداء الصلاة العلنية فيه، ومن ثم قامت بإخراجهم عبر باب الأسباط بدلا من باب السلسلة، كما هو مسار الاقتحامات الدائم، وسرعان ما سمحت لهم بالتجول والسير في محيط "الأقصى".كما رفع المستوطنون علم الاحتلال في المسجد الأقصى "عند منطقة باب القطانين"، وقدم الحاخامات شروحات "عن الهيكل المزعوم" وعرضوا الصور خلال ذلك لوجود "الهيكل"، المزعوم، مكان قبة الصخرة، كما ارتدى المستوطنون القمصان عليها "شعار الهيكل"، المزعوم.ودعت جماعات "الهيكل" المزعوم، لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى، كما دعت للمشاركة في مسيرة من باب الخليل باتجاه "الأقصى" في محاولة لاقتحامه رفضاً لتحديد ساعات الاقتحامات، كما دعت للمشاركة الواسعة في مسيرة "رقصة الأعلام" السنوية، التي تنظم احتفالا بذكرى احتلال القدس.وعلى أبواب المسجد الأقصى، انتشرت قوات الاحتلال بعناصرها المختلفة وتمركزت على السواتر الحديدية، وقامت بتوقيف المصلين، وسمحت لأعداد قليلة بالدخول إليه، ومعظمهم من كبار السن، أما الشبان والنساء فمنعت دخولهم للمسجد.وفي شوارع القدس المحتلة، وضعت سلطات الاحتلال السواتر الحديدية والمتاريس، عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تحضيراً لإغلاق المنطقة بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، وإغلاق المحال المقدسية التجارية ومنع أهالي البلدة من العودة إلى منازلهم أو الخروج منها.وفي غزة وسع جيش الاحتلال توغله بمدينة رفح أمس في حين تقدمت آلياته العسكرية نحو بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تحت غطاء ناري كثيف، وأيضا شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.واندلعت اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية تخللتها انفجارات متواصلة في محيط مخيم الشابورة وحي قشطة ودوار العودة وشارع القدس ومحيط مركز شرطة تل السلطان.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36 ألفا و586 شهيدا و83 ألفا و74 مصابا.وقالت إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدا و115 مصابا خلال 24 ساعة.في المقابل أعلن جيش الإحتلال إصابة 10 عسكريين بالمعارك في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، رغم تأكيد خبراء أن الاحتلال يخفي الأرقام الحقيقية لقتلاه وجرحاه.