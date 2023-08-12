مطالبات بتدخل دولي.. والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم

نادية سعد الدين

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عمان-شهدت الضفة الغربية، أمس، مزيدا من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في رام الله ونابلس، في حين طالب الفلسطينيون بتدخل دولي ضد اجراءات الاحتلال القمعية والاعتقال الاداري المسلط عليهم.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "مستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين في ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وألحقوا الأضرار الجسيمة فيها، وذلك بعد أيام من هجوم واسع خلف عشرات الإصابات وخسائر مادية ضخمة بينها إحراق منازل وسيارات، بالتزامن مع اعتدائهم على أراضي الفلسطينيين الزراعية في جبال روجيب شرق مدينة نابلس".وقد أدى عدوان الاحتلال إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وجرح عشرات آخرين خلال الأسبوع الماضي فقط، وفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فيما قتل مستوطن إسرائيلي وجرح خمسة آخرين في عمليات متفرقة نفذتها المقاومة الفلسطينية.ولفت المركز الفلسطيني، إلى خشية الاحتلال الإسرائيلي، من تصاعد عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ردا على جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتداءاته المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك.وأفاد بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، قد "شهدت في الفترة ما بين الرابع إلى العاشر من شهر أغسطس (آب) الحالي 207 أعمال مقاومة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف المركز، أن الفلسطينيين "نجحوا بتنفيذ 19 عملية إطلاق نار ضد أهداف لجيش الاحتلال ومستوطنيه ومستوطناته وحواجزه وأبراجه العسكرية، وتمكنوا من إحراق أربعة منشآت وآليات وأماكن عسكرية، فيما ألقوا تسع عبوات ناسفة صوب جنود الاحتلال".كما ألقى الشبان "ثماني زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس صوب جنود الاحتلال"، فيما اندلعت خلال نفس الفترة "ثلاث مظاهرات ضد سياسات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية، كما حطم الشبان في ثماني مواجهات مركبات ومعدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال".وشهدت "الضفة الغربية، بما فيها القدس الغربية، نحو 77 مواجهــة بين الشبان الفلسطينيين من جانب وجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين من جانب آخر"، وفق رصد المركز الفلسطيني.وفي الأثناء؛ نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه، قوله أن "حكومة الاحتلال الحالية ليس لديها ما تعطيه للفلسطينيين، ولذلك لن يكون هناك أي تجميد للبناء الاستيطاني حتى ولو لثانية واحدة"، وفق مزاعمه.وادعى المسؤول الإسرائيلي، بأن سلطات الاحتلال مستعدة للدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، لكن ليس من الواضح حتى أن الرئيس عباس (أبو مازن) يريد ذلك"، بحسب مزاعمه.وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قال في السابع من الشهر الحالي، إن هناك حراكا سياسيا مهما تشهده المنطقة، والرئيس عباس يشارك في هذا الحراك بنشاط عالي.مطالبة المجتمع الدولي بالتحركطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية".وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، امس، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الإداريين، الذين يحتجزون دون أي تهم أو محاكمات، ويعيشون تحت رحمة ومزاجية ما يسمون بضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية، الذين يتولون المتابعة الأمنية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".وأضافت أن "التجاوزات اللاأخلاقية واللاإنسانية في استخدام هذه السياسة من قبل دولة الاحتلال، تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية، واستخفاف بكافة التشكيلات الإقليمية والدولية، وفيها تناقض حقيقي مع مدعي ومنظّري الديمقراطية في كل بقاع الأرض وفي مقدمتها أميركا وأوروبا".وأوضحت الهيئة أن "جريمة الاعتقال الإداري أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كل أبناء الشعب الفلسطيني، فالعشرات والمئات اليوم يدفعون ثمنًا من أعمارهم جراء آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو لنشاطات وطنية سلمية، وكأن الاحتلال يريد لنا أن نقبل جرائمه بصمت".وقالت الهيئة: "إننا اليوم بصدد معركة حقيقية يخوضها الأسرى الإداريون، لكسر سياسة الاعتقال الإداري، حيث بدأت الخطوات التصعيدية في العديد من السجون والمعتقلات منذ أسبوعين، واليوم يخوض 13 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام، والعدد مهيأ للزيادة والارتفاع مع الأيام القادمة".-(وكالات)