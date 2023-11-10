مطالبة أممية بوقف المذبحة بغزة والتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة مدمرة

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عواصم - دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني امس إلى وقف ما وصفها بالمذبحة التي يرتكبها الاحتلال بغزة، في حين طالب مسؤول أممي بالتحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة متفجرة شديدة التدمير في القطاع المحاصر.فقد قال لازاريني في مقال وزعه أونروا كبيان "إن الأطفال الذين استشهدوا في غزة لم يكونوا إرهابيين أو حيوانات بشرية أو أشخاصا يجب محوهم'".وأضاف "إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".وندد مفوض الأونروا بتسوية أحياء سكنية بأكملها في غزة، قائلا إن من شأن ذلك ستفتح فصلا مظلما جدا في تاريخ المنطقة.كما قال إن الوضع في غزة مدمر وإن إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني الآن.وفي تغريدة عبر حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن لازاريني ارتفاع عدد شهداء موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جراء القصف على قطاع غزة إلى أكثر من 100 في شهر.وكان مفوض الأونروا حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلا إن ذلك يمكن أن يحول دون وقوع كارثة.جحيم على الأرضوفي تصريحات متزامنة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه إذا كان هناك جحيم على الأرض فهو في شمالي قطاع غزة.وأضاف أن شاحنات المساعدات لا تستطيع الوصول إلى الناس في تلك المنطقة التي تشهد قصفا واشتباكات.وتابع المكتب الأممي أن "فترات الهدنة" التي يجري الحديث عنها تحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا لم يحدث.تحقيق بالأسلحةفي غضون ذلك، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك امس إلى إجراء تحقيق في استخدام الاحتلال أسلحة متفجرة شديدة التأثير.وقال تورك إن هذه الأسلحة تسبب دمارا عشوائيا في قطاع غزة المحاصر، مضيفا أن على الاحتلال وقف استخدامها.وأوضح المسؤول الأممي أن لدى المنظمة الدولية مخاوف جدية من أن الهجمات بهذه الأسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي.ودعا تورك الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن 176 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 43 طفلا وامرأة واحدة، استشهدوا منذ بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مشيرا إلى أن مستوطنين قتلوا 8 فلسطينيين على الأقل في الفترة نفسها.ميدانيا، قصف جيش الاحتلال مستشفيات عدة في قطاع غزة منذ فجر امس، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خروج 20 مستشفى من الخدمة منذ بداية العدوان المستمر على القطاع منذ 35 يوما.وأفاد مسؤولون في قطاع غزة بأن الاحتلال شن غارات جوية على 3 مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها امس، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين على المستشفيات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال شن غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، امس، عن استشهاد شخص وإصابة 20 آخرين جراء إطلاق قناصة الاحتلال النار على مستشفى القدس في غزة في اليوم الخامس والثلاثين للعدوان.وذكر إسعاف الهلال الأحمر أن "قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس وإطلاق النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن استشهاد شخص واحد وإصابة 20 شخصا بينهم إصابتان بحالة حرجة".وعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء في القطاع إلى 11078 بينهم 4506 طفل.غارة على مستشفى الشفاءوارتقى عددا من الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث اكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد 13 شخصا وعشرات الجرحى جراء القصف.من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن "عددا من الشهداء ملقون على الأرض ولم نستطع الوصول إليهم بسبب قصف الاحتلال".وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن الاحتلال يستهدف مجمع الشفاء للمرة الرابعة منذ فجر امس، مشيرا إلى أن الاحتلال يشن الآن حربا على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة.الدبابات تحاصر مستشفى الرنتيسيومن بين المستشفيات التي طالها القصف فجر امس مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه.وأكد مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال مصطفى الكحلوت أن جيش الاحتلال يحاصر المستشفى منذ أمس.وقال الكحلوت "نحن محاصرون في المستشفى منذ أمس، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه"، مضيفا "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".وناشد مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى.بدوره، اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الاحتلال بالسعي لإخراج جميع مستشفيات القطاع من الخدمة.وقال القدرة في تصريحات إن شهداء وجرحى سقطوا جراء القصف الذي تعرضت له مستشفيات عدة منذ فجر امس.ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي إلى لجم العدوان وإمداد المستشفيات بالوقود والمواد الطبية.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن أضرارا لحقت بالمستشفى الإندونيسي في غزة جراء استهدافه من قبل جيش.وأكدت الوزارة إدانة إندونيسيا الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية.من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن استهداف الاحتلال المستشفيات في القطاع هو نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي أن الاحتلال قصف القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع.وأضاف المكتب أن أكثر من 50 % من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.أتى ذلك، فيما يتكدس مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارثية وسط شح في الماء وإقفال للمخابز أو انقطاع الوقود. وتنضم إليهم يوميا حشود من الرجال والنساء الذين يفرون سيرا على الأقداموقد بلغ عدد النازحين من المناطق الشمالية 1,6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في القطاع، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. - (وكالات)