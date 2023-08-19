مطالبة بتدخل دولي لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

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طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم السبت، بتدخل حازم من المجتمع الدولي لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.وأكدت الشبكة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم، أن الاحتلال المسبب الرئيس للأزمات الإنسانية في القطاع من ارتفاع غير المسبوق لمعدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، جراء استمرار الحصار مصحوبا باعتداءات إسرائيلية متكررة.واستنكرت الشبكة قيود الاحتلال المفروضة على منظمات العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت الشبكة إن عجز التمويل الدولي للعمل الإنساني في فلسطين خصوصا في غزة، يؤثر بشكل خطير على واقع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الأزمة المالية التي يعيشها كل من برنامج الغذاء العالمي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا".وأشارت إلى أن العجز المستمر في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وانعكاس ذلك بصورة كبيرة على واقع الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع الفلسطيني.--(بترا)