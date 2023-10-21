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السبت 21 تشرين الأول 2023
4:05 ص
مظاهرات حاشدة في نيويورك تطالب بوقف الحرب في غزة
مظاهرة
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإغلاق الآلاف من المتظاهرين شوارع في نيويورك، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
وطالب المتظاهرون بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
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ومنعت شرطة نيويورك المتظاهرين من الوصول إلى "تايمز سكوير". وكالات
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