السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مظاهرات حاشدة في نيويورك تطالب بوقف الحرب في غزة

1553945912-1059-11
مظاهرة
أفادت وسائل إعلام أمريكية بإغلاق الآلاف من المتظاهرين شوارع في نيويورك، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.اضافة اعلان

ومنعت شرطة نيويورك المتظاهرين من الوصول إلى "تايمز سكوير". وكالات 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F87Z3_YXcAAewAV

ترجيحات بعدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة اليوم

منذ 30 دقيقة
6533188c4236047b0e2e3dd6

الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

منذ2 ساعة
نتنياهو

نتنياهو: سنواصل القتال حتى النصر

منذ3 ساعة
653308d54c59b7114d180d42

مصر تسمح بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-21 at 1.24.53 AM

أول صورة للرهينتين الأميركيتين بعد إطلاق "حماس" سراحهما

منذ4 ساعة
se5

عباس: استهداف المدنيين جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أيام عصيبة مقبلة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ8 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ8 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 